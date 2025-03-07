Депутат Журавлев: Калюжного могут призвать в оркестровые войска

Актера Глеба Калюжного, против которого завели уголовное дело за уклонение от военной службы, могут принять в военный оркестр, куда он сам попросился. Об этом aif.ru заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.