Депутат Журавлев: Калюжного могут призвать в оркестровые войска

Актера Глеба Калюжного, против которого завели уголовное дело за уклонение от военной службы, могут принять в военный оркестр, куда он сам попросился. Об этом aif.ru заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.
«Распределением новобранцев занимаются военные комиссариаты, которые делают это в зависимости от физического состояния призывника, надобности в личном составе, а зачастую учитывает и личные предпочтения. Почему бы не принять и в военный оркестр» — сказал Журавлев.
Он напомнил, что с начала СВО на передовой воюет немало музыкантов. Туда практически в полном составе в качестве добровольцев ушел мужской состав музыкального театра Донецка.
«Не так важно, куда именно призовут, обращать внимание прежде всего следует на желание защищать Родину на вверенном ему участке», — резюмировал депутат.
Ранее сообщалось, что актер сам приехал к следователю на фоне уголовного дела против него.
По данным SHOT, у Калюжного, предварительно, категория годности А. При этом актер, не имея музыкального образования, попросил отправить его в оркестровые войска. Собеседник aif.ru из сферы военного права считает, что в таком случае шансы у Калюжного невысоки.