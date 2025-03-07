Стало известно, сколько стоят тюремные поделки Михаила Ефремова

По словам освободившегося солагерника актера, на производство поделки нужно около двух недель: сначала готовят материал, потом занимаются его обработкой, вырезают узоры, шлифуют и в конце покрывают изделие лаком. При этом над изготовлением одной поделки трудятся несколько человек. Так, Михаил Ефремов расписывает изделия и занимается финальной отделкой.