По сюжету Реджани, будучи девушкой из скромной семьи, выходит замуж за Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) и оказывается в мире роскоши, власти и интриг. Роль обаятельной, но коварной Патриции в «Доме Gucci» досталась Леди Гаге. Из любящей жены ее персонаж превращается в женщину, готовую на все ради статуса и власти. Образ Реджани напоминает о том, как стремление к успеху любой ценой нередко приводит к моральному разложению.