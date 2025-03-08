На экране, как и в жизни, женщины бывают разными: холодными и обаятельными, стойкими и ранимыми, жестокими и справедливыми. Но одно их объединяет — они сами строят свою судьбу. В честь 8 Марта собрали восемь фильмов о героинях, бросающих вызов стереотипам.
1. «Дьявол носит Prada», Миранда Пристли
Власть и авторитет главного редактора журнала «Подиум» в мире моды неоспорим. Влиятельная и требовательная Миранда Пристли стала воплощением силы и независимости, а благодаря таланту великолепной Мэрил Стрип ее имя сделалось нарицательным. Миранда известна своим безупречным вкусом и жестким подходом, отчего у коллег и подчиненных она вызывает и восхищение, и страх. Профессионализм и преданность своему делу возвели Пристли на вершину корпоративного олимпа, но ради этого ей пришлось пойти на жертвы.
«Дьявол носит Prada» поднимает вопросы о цене успеха и балансе между карьерой и личной жизнью. Героиня Стрип стала иконой поп-культуры, символизируя жестокость выбора, с которым многим женщинам приходится сталкиваться в профессиональной среде.
2. «Джой», Джой Мангано
Фильм рассказывает историю Джой Мангано, чья решимость и креативность привели к славе. Будучи матерью-одиночкой, главная героиня драмеди «Джой» изобретает самоотжимающуюся швабру Miracle Mop, что становится отправной точкой ее предпринимательской карьеры.
На пути от простой домохозяйки до успешной бизнесвумен Мангано сталкивается с недоверием, финансовыми проблемами и семейными трудностями, но ее упорство и вера в свое дело помогают добиться успеха. Главную роль в картине исполнила Дженнифер Лоуренс, получив за эту работу премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».
3. «Компаньон», Лорел Айрис
Комедийная лента с Вупи Голдберг рассказывает о Лорел Айрис, талантливом финансовом аналитике. После того как коллега Лорел получает повышение, на которое рассчитывала героиня Голдберг, она решает основать собственное дело, но сталкивается с трудностями из-за предвзятого отношения к женщинам в бизнесе. Внезапно Айрис приходит в голову гениальная идея: она придумывает вымышленного партнера-мужчину — успешного предпринимателя Роберта С. Катти, от имени которого начинает вести дела.
Вупи Голдберг блестяще воплотила образ Лорел Айрис, передав остроумие, решительность и находчивость своего персонажа. Она преодолевает стереотипы, доказывая свою компетентность в «мужском» деловом мире. «Компаньон» остается актуальным и сегодня, напоминая о продолжающейся борьбе женщин за равные права и признание в профессиональной сфере.
4. «Деловая женщина», Тесс МакГилл
Еще одна вдохновляющая история о женщинах рассказывает о Тесс МакГилл, секретарше из Статен-Айленда, стремящейся пробиться в большой мир финансов Манхэттена. Ведущую роль в «Деловой женщине» исполнила Мелани Гриффит. Игра принесла актрисе номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.
Тесс — умная и амбициозная девушка, чьи идеи часто игнорируются из-за ее рядового статуса. Когда начальница Кэтрин Паркер (Сигурни Уивер) присваивает себе одну из идей МакГилл, Тесс решает действовать. Она примеряет на себя образ Паркер и договаривается о крупной сделке с Джеком Трейнером (Харрисон Форд).
Мелани Гриффит удалось передать внутреннюю силу и решимость своей героини. Тесс готова рисковать и бороться за свое место, несмотря на социальные и профессиональные барьеры. Гриффит показала трансформацию персонажа от скромной секретарши до уверенной в себе бизнес-леди, способной отстаивать свои идеи и добиваться признания.
5. «Стажер», Джулс Остин
Героиня Энн Хэтэуэй Джулс Остин — энергичная и целеустремленная бизнесвумен, которая стремится удержать контроль над своим детищем, несмотря на давление инвесторов и необходимость делегировать полномочия. Ее жизнь меняется, когда в компанию на стажировку приходит 70-летний Бен Уитакер (Роберт Де Ниро), чей жизненный опыт и мудрость помогают Джулс пересмотреть свои приоритеты и подход к управлению.
в «Стажере» Хэтэуэй создала образ современной женщины-лидера, которая пытается найти баланс между работой и личной жизнью, пытаясь быть идеальной во всем. Но даже таким стойким девушкам не чужды сомнения и страхи.
6. «Дом Gucci», Патриция
Драматическая картина Ридли Скотта рассказывает историю семьи Гуччи, стоящей за всемирно известным модным домом. В центре сюжета — Патриция Реджани, чья решимость и амбиции приводят к губительным последствиям.
По сюжету Реджани, будучи девушкой из скромной семьи, выходит замуж за Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) и оказывается в мире роскоши, власти и интриг. Роль обаятельной, но коварной Патриции в «Доме Gucci» досталась Леди Гаге. Из любящей жены ее персонаж превращается в женщину, готовую на все ради статуса и власти. Образ Реджани напоминает о том, как стремление к успеху любой ценой нередко приводит к моральному разложению.
7. «Опасная игра Слоун», Элизабет
Элизабет Слоун известна своим острым умом, стратегическим мышлением и готовностью рисковать. Будучи опытным лоббистом, она берется за продвижение закона об ужесточении контроля над огнестрельным оружием, что становится самым сложным испытанием в ее карьере. Слоун сталкивается с могущественными оппонентами и вынуждена использовать навыки манипуляции и психологической игры.
«Опасная игра Слоун» поднимает вопросы морали, этики и личной ответственности в мире политики и бизнеса. Триллер принес Джессике Честейн номинацию на премию «Золотой глобус». Актриса воплотила образ женщины, чей профессионализм идет рука об руку с личными противоречиями, что делает персонажа живым и многогранным.
8. «Служебный роман», Калугина
Напоследок культовая советская трагикомедия Эльдара Рязанова с Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым. В центре сюжета «Служебного романа» — история взаимоотношений двух сотрудников статистического учреждения: строгой начальницы Людмилы Прокофьевны Калугиной и ее подчиненного Анатолия Ефремовича Новосельцева.
Калугина — женщина, полностью посвятившая себя работе. Коллеги за глаза называют ее «мымрой», однако под черствой оболочкой скрывается ранимая и одинокая душа, жаждущая любви и понимания.