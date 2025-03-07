29 лет спустя: дочь Деми Мур снялась в ее культовом бикини из фильма «Стриптиз»

Румер Уиллис приняла участие в откровенной фотосессии. 36-летняя актриса примерила культовое бикини со стразами и камнями, в котором ее мама, актриса Деми Мур, снималась в фильме «Стриптиз» в 1996 году. Интересно, что на момент съемок Мур так же было 36 лет.
Уиллис также надела босоножки на высоких каблуках. Она распустила длинные волосы и отказалась от макияжа. На одном из кадров актриса держала на руках свою годовалую дочь Луэтту.
Напомним, в фильме «Стриптиз» Деми Мур сыграла Эрику, бывшую секретаршу ФБР и мать, в одиночку воспитывающую дочь (ее как раз сыграла Румер Уиллис). Главная героиня вынуждена танцевать стриптиз в ночном клубе, чтобы заработать деньги на суд по делу об опеке над ребенком.
«Было интересно наблюдать за женщиной, которая работала танцовщицей, но идея заключалась в том, что она пыталась наилучшим образом заботиться о своем ребенке», — рассказала Мур в интервью Variety в прошлом году.