29 лет спустя: дочь Деми Мур снялась в ее культовом бикини из фильма «Стриптиз»

Румер Уиллис приняла участие в откровенной фотосессии. 36-летняя актриса примерила культовое бикини со стразами и камнями, в котором ее мама, актриса Деми Мур, снималась в фильме «Стриптиз» в 1996 году. Интересно, что на момент съемок Мур так же было 36 лет.