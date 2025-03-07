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29 лет спустя: дочь Деми Мур снялась в ее культовом бикини из фильма «Стриптиз»

Румер Уиллис повторила знаменитый образ матери в новой фотосессии

Румер Уиллис приняла участие в откровенной фотосессии. 36-летняя актриса примерила культовое бикини со стразами и камнями, в котором ее мама, актриса Деми Мур, снималась в фильме «Стриптиз» в 1996 году. Интересно, что на момент съемок Мур так же было 36 лет.

Румер Уиллис
Румер УиллисИсточник: Legion-Media.ru

Уиллис также надела босоножки на высоких каблуках. Она распустила длинные волосы и отказалась от макияжа. На одном из кадров актриса держала на руках свою годовалую дочь Луэтту.

Напомним, в фильме «Стриптиз» Деми Мур сыграла Эрику, бывшую секретаршу ФБР и мать, в одиночку воспитывающую дочь (ее как раз сыграла Румер Уиллис). Главная героиня вынуждена танцевать стриптиз в ночном клубе, чтобы заработать деньги на суд по делу об опеке над ребенком.

Кадр из фильма «Стриптиз»
Кадр из фильма «Стриптиз»Источник: Legion-Media.ru

«Было интересно наблюдать за женщиной, которая работала танцовщицей, но идея заключалась в том, что она пыталась наилучшим образом заботиться о своем ребенке», — рассказала Мур в интервью Variety в прошлом году.

Ранее Деми Мур пришла на вечеринку «Оскара» в золотом платье с глубоким декольте.