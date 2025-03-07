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Дочь Моники Беллуччи вышла в свет с новым возлюбленным

Дева Кассель презентовала сериал «Леопард», в котором снялась вместе с избранником

Дева Кассель появилась на премьере сериала «Леопард», в котором она сыграла одну из главных ролей. В многосерийном фильме показана жизнь аристократической семьи, оказавшейся в центре социальных потрясений в Сицилии XIX века.

Дева Кассель и Сол Нанни
Дева Кассель и Сол НанниИсточник: Legion-Media.ru

Презентация накануне состоялась Римском оперном театре. На красную дорожку 20-летняя актриса вышла со своим возлюбленным, 26-летним актером Солом Нанни. Он также сыграл одну из главных мужских ролей в этом проекте.

Для светского мероприятия Кассель выбрала черный приталенный атласный пиджак и длинную полупрозрачную юбку в тон. Она распустила кудрявые волосы и сделала вечерний макияж. Возлюбленный модели надел черный классический костюм и свитер в тон.

Кассель и Нанни познакомились на съемках сериала «Леопард». Они начали встречаться осенью 2023 года, а впервые вышли вместе в свет в январе 2024-го. Тогда звезды появились на модном показе Dior.

Напомним, Дева Кассель родилась в браке итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. У звезд также есть 14-летняя дочь Леони.

В 2013 году Беллуччи и Кассель объявили о разводе. Они прожили в браке 14 лет.