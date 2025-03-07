Кустурица: хорошие авторские фильмы могут существовать и без огромного успеха

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 марта. /ТАСС/. Авторские киноленты живут без огромного успеха, что не говорит о них как о плохом кино. Однако таким фильмам нужно помочь, сказал президент кинофестиваля «Дух огня», сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на пленарной сессии мероприятия.
«Я думаю, что этот фестиваль — хорошее место, на котором мы можем доказать, что хорошие фильмы, авторские фильмы живут без огромного успеха, — сказал Кустурица. — Я думаю, надо помочь этим фильмам».
Режиссер также вспомнил фильм «Восхождение» Ларисы Шепитько, отметив, что это была одна из лучших кинолент, которые он видел.
«Не столько много говорят об этом фильме, когда я говорю о фильмах в России, они говорят о “Матрице”», — заметил Кустурица.
Режиссер добавил, что фестиваль «Дух огня» является хорошим местом, на котором можно доказать, что несмотря на отсутствие огромного успеха, авторские фильмы могут быть хорошими.
XXIII фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в этом году проходит с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске. Режиссером церемоний открытия и закрытия кинофестиваля выступил актер и педагог, художественный руководитель Государственного академического Большого театра (ГАБТ) оперы и балеты Узбекистана имени Алишера Навои Алексей Франдетти.
Ключевыми событиями деловой программы стали пленарные сессии, посвященные, в частности, вопросам развития инфраструктуры кинопроизводства, формирования кинокластеров в странах БРИКС. Образовательная программа состоится в формате интенсива и лекций с ведущими экспертами киноиндустрии. Отдельный блок фестиваля посвящен предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.
ТАСС — стратегический информационный партнер фестиваля.