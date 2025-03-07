Кустурица: хорошие авторские фильмы могут существовать и без огромного успеха

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 марта. /ТАСС/. Авторские киноленты живут без огромного успеха, что не говорит о них как о плохом кино. Однако таким фильмам нужно помочь, сказал президент кинофестиваля «Дух огня», сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на пленарной сессии мероприятия.