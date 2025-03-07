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Звезда «Очень странных дел» раскрыла свое настоящее имя

Актриса Милли Бобби Браун призналась, что изменила свое имя в начале карьеры
Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале «Очень странные дела», призналась, что сменила имя на заре своей карьеры. Ее слова приводит портал Buzzfeed.

Во время пресс-тура своего нового фильма «Электрический штат» 21-летняя звезда сообщила, что сменила вторую часть своего имени с Бонни на Бобби.

«На самом деле мое второе имя — Бонни. Я была долгое время Милли Бонни Браун. И кстати я сейчас впервые об этом говорю. Просто тогда мне казалось, что так будет лучше», — заявила девушка.

После замужества полное имя артистки звучит как Милли Бобби Браун Бонджови.

Ранее Милли Бобби Браун обратилась к хейтерам из-за комментариев. Внешность звезды вновь подверглась обсуждению в сети.