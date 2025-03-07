Сальма Хайек показала редкое фото с дочерью и падчерицей

Голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала редкое фото с дочерью и падчерицей. Снимками она поделилась в соцсети.
58-летняя Хайек появилась на открытии выставки «Тела и души» в Bourse de Commerce.
«Я была так счастлива присутствовать вчера с семьей на открытии выставки “Тела и души”. Многих художников с выставки редко можно увидеть в Париже, и я была рада встретиться с некоторыми из них вчера», — написала Хайек.
В октябре прошлого года знаменитость появилась на церемонии вручения премии WSJ. Magazine Innovators Awards 2024, которая прошла в Нью-Йорке. Для светского мероприятия Сальма Хайек предпочла красное платье-бюстье, к которому добавила серьги и массивное кольцо. Стилисты уложили волосы актрисы в локоны, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовыми губами.
В декабре Сальма Хайек выложила в личный блог фото, где позировала в черном корсете с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. Однако поклонники не оценили фотографии голливудской актрисы. Интернет-пользователи заподозрили знаменитость в пластике или похудении с помощью препарата «Оземпик».