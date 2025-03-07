Героиня Алисы Фрейндлих в «Служебном романе» стала любимой по версии зрителей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Зрители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» выбрали самых ярких и запомнившихся женских персонажей советского кино. Лидером зрительского голосования стала героиня Алисы Фрейндлих из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» Людмила Калугина, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».
В преддверии 8 Марта аудитории телеканала предложили назвать любимых киногероинь из советского кино. На основе ответов был составлен лонг-лист, который затем вынесли на голосование.
Первое место в шорт-листе зрители отдали героине Алисы Фрейндлих из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Как отмечал сам режиссер, картина во многом была создана именно благодаря этой актрисе. На втором месте — Надя Кузякина в исполнении Нины Дорошиной. Режиссер Владимир Меньшов утвердил ее на роль, увидев в театральной постановке на сцене театра «Современник». Третью строчку разделили две героини — Надя Клюева (Ирина Муравьева) и Тося Кислицына (Надежда Румянцева).
Четвертое место заняла Катя Тихомирова (Вера Алентова) из «Москва слезам не верит». Замыкает пятерку Шура Олеванцева (Татьяна Доронина) из «Мачехи» — роль, за которую актриса получила международное признание — специальный приз за женскую роль на Международном кинофестивале в Тегеране. Также в числе популярных персонажей оказались Евдокия («Евдокия»), Фрося Бурлакова («Приходите завтра») и Надя Круглова («Однажды двадцать лет спустя»).
Опрос проводился в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». В голосовании приняли участие 1 968 человек.