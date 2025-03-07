Героиня Алисы Фрейндлих в «Служебном романе» стала любимой по версии зрителей

Первое место в шорт-листе зрители отдали героине Алисы Фрейндлих из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Как отмечал сам режиссер, картина во многом была создана именно благодаря этой актрисе. На втором месте — Надя Кузякина в исполнении Нины Дорошиной. Режиссер Владимир Меньшов утвердил ее на роль, увидев в театральной постановке на сцене театра «Современник». Третью строчку разделили две героини — Надя Клюева (Ирина Муравьева) и Тося Кислицына (Надежда Румянцева).