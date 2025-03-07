Звезда сериала «Спасатели Малибу» найдена мертвой в своем доме

Бывший муж Бах, актер Дэвид Хассельхофф прокомментировал случившееся: «Наша семья глубоко опечалена смертью Памелы. Мы благодарны за вашу любовь и поддержку в это трудное время, но просим уважать наше право на частную жизнь».