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Звезда сериала «Спасатели Малибу» найдена мертвой в своем доме

Умерла 62-летняя актриса Памела Бах
Памела Бах
Памела БахИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Памела Бах, известная по роли в сериале «Спасатели Малибу», найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным источника, близкие 62-летней артистки забили тревогу, поскольку Бах перестала выходить на связь. Прибывшие в дом актрисы медики констатировали ее смерть. Издание сообщает, что Памела совершила самоубийство.

Бывший муж Бах, актер Дэвид Хассельхофф прокомментировал случившееся: «Наша семья глубоко опечалена смертью Памелы. Мы благодарны за вашу любовь и поддержку в это трудное время, но просим уважать наше право на частную жизнь».