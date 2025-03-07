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Сергей Бурунов опроверг сообщения о долгах перед ФНС

Представители артиста объяснили сообщения о якобы имеющихся долгах Бурунова техническим сбоем
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов опроверг наличие задолженности перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Представители артиста объяснили сообщения о якобы имеющихся долгах Бурунова техническим сбоем. Они уточнили, что текущих задолженностей у актера нет.

Накануне сообщалось, что Бурунов якобы задолжал налоговой 10 млн рублей и столкнулся с риском блокировки счетов.

СМИ также уточняли, что в собственности Бурунова есть BMW X5 с 9 неоплаченными штрафами за март — в основном за превышение скорости. Итого на 9 тысяч рублей. 