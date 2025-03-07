Сергей Бурунов опроверг сообщения о долгах перед ФНС

Актер Сергей Бурунов опроверг наличие задолженности перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Представители артиста объяснили сообщения о якобы имеющихся долгах Бурунова техническим сбоем. Они уточнили, что текущих задолженностей у актера нет.
Накануне сообщалось, что Бурунов якобы задолжал налоговой 10 млн рублей и столкнулся с риском блокировки счетов.
СМИ также уточняли, что в собственности Бурунова есть BMW X5 с 9 неоплаченными штрафами за март — в основном за превышение скорости. Итого на 9 тысяч рублей.