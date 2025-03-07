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Глеб Калюжный выбрал род войск для прохождения срочной службы

Актер попросил отправить его служить в оркестровые войска
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный

Российский актер Глеб Калюжный выбрал род войск для прохождения срочной службы после заведения уголовного дела. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, звезда «Вампиров средней полосы» попросил отправить его служить в оркестровые войска. Утверждается, что артист надеется продолжить заниматься музыкой в армии.

Повестку знаменитости, который шесть лет уклонялся от службы, вручили 6 марта. Издание уточняет, что через две недели 26-летнему актеру предстоит пройти медкомиссию — предварительно, у него категория А, и он отправится на службу в ближайший призыв.

6 марта актер, известный по ролям в трех десятках фильмов, вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии.

Выяснилось, что молодой человек в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. Ему грозило до двух лет колонии.

Ранее мать Калюжного Наталья отреагировала на новость об уголовном деле против сына.