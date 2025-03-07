55-летняя звезда «Твин Пикса» похвасталась фигурой на фото в бикини

55-летняя звезда популярного телесериала «Твин Пикс» поделилась снимком с йога-ретрита, который проходил в Мексике. Так, на размещенном кадре знаменитость продемонстрировала подтянутое тело в красном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с тонкими завязками. При этом она позировала перед камерой с легким макияжем и пышной прической.