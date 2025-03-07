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55-летняя звезда «Твин Пикса» похвасталась фигурой на фото в бикини

Актриса Хэзер Грэм выложила фото в купальнике в соцсети

Американская актриса Хэзер Грэм похвасталась фигурой на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Хэзер Грэм, фото: соцсети
Хэзер Грэм, фото: соцсети

55-летняя звезда популярного телесериала «Твин Пикс» поделилась снимком с йога-ретрита, который проходил в Мексике. Так, на размещенном кадре знаменитость продемонстрировала подтянутое тело в красном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с тонкими завязками. При этом она позировала перед камерой с легким макияжем и пышной прической.

Поклонники оценили моложавую внешность кумира в комментариях под постом.

«Ты потрясающая», «Совершенная фигура», «Красотка», «Мне нужна скорая. Выглядишь невероятно», «Идеальная», — высказывались они.