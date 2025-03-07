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73-летняя Ирина Алферова призналась в любви к турецким сериалам

Актриса заявила, что что в турецких сериалах снимаются красивые мужчины
Ирина Алферова
Ирина АлфероваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Ирина Алферова рассказала о плюсах турецких сериалов. 73-летнюю народную артистку России цитируют «Аргументы и факты».

По словам знаменитости, она долго никому не признавалась в любви к турецким сериалам, но после поняла, что ими увлекаются многие знакомые.

«Понимаете, у них там все выпукло: есть Он и Она, они любят друг друга. Это то, на что хочется смотреть снова и снова. Боже мой, как Он на Нее смотрит!» — делится впечатлениями актриса.

Звезда обратила внимание на то, что в сериалах производства Турции снимаются красивые мужчины.

«Какие красивые мужики! Все разные: один беленький, другой маленький, третий огромный. Но все — невозможные! А женщины такие свободные — удивительно. Мусульманская страна, а героини ходят в коротких юбках, с декольте и все время над мужчинами измываются», — говорит звезда.

Актриса считает, что турки хороши и в монтаже, и в том, как показывают детали быта — например, подробно описывают подготовку к свадьбе.

Ранее стало известно, что турецкий актер и модель Джан Яман, известный по роли в сериале «Ранняя пташка», приедет в Россию 19 марта.