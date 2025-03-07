Названы самые любимые отечественные «женские» фильмы

Фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину» стал самой любимой отечественной «женской» картиной у россиян. За него проголосовали 33% участников опроса киноканала «Русский роман», проведенного в преддверии Международного женского дня, с результатами которого ознакомилась «Москва 24».