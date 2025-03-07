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Названы самые любимые отечественные «женские» фильмы

Зрители киноканала «Русский роман» выбрали самые любимые картины для женщин
Кадр из фильма «Благословите женщину»
Кадр из фильма «Благословите женщину»

Фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину» стал самой любимой отечественной «женской» картиной у россиян. За него проголосовали 33% участников опроса киноканала «Русский роман», проведенного в преддверии Международного женского дня, с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

Кадр из фильма «Питер FM»
Кадр из фильма «Питер FM»

Еще 24% респондентов отдали свой голос за новогоднюю сказку «Приходи на меня посмотреть», созданную режиссером Олегом Янковским и оператором Михаилом Аграновичем. В тройку лидеров также вошел фильм «Артистка» Станислава Говорухина (14%).

В топ-5 женских фильмов вошли «Мужчина в моей голове» Алексея Пиманова и «Настя» Георгия Данелии. В список также попали «Питер FM», «Я худею» и «Снежный ангел».