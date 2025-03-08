Сильные женские персонажи в кино — это не только супергероини или отважные бойцы. Это те, кто преодолевает страх, ломает стереотипы и социальные барьеры. Они сражаются с пришельцами, борются против несправедливости и доказывают, что на хрупких плечах держится весь мир. В статье собрали 12 образов, напоминающих, что сила бывает разной.
1. Сара Коннор, «Терминатор»
На обычную американскую официантку начинает охоту киборг-убийца (Арнольд Шварценеггер). На помощь Саре Коннор (Линда Хэмилтон) приходит Кайл Риз (Майкл Бьен). Мужчина объясняет, что ее сын станет ключевой фигурой в войне против машин. Об этом культовый боевик Джеймса Кэмерона «Терминатор».
В «Терминаторе 2: Судный день» перед нами не беспомощная Сара из первой части. Теперь она не жертва обстоятельств, а боец, который пытается защитить сына и предотвратить конец света. Сила Сары не только в мускулах, но и в стратегическом мышлении, железном характере и непоколебимой решимости бороться до конца.
2. Эллен Рипли, «Чужой»
Младший офицер грузового корабля «Ностромо», как и остальной экипаж, не подозревает, что рутинный полет обернется смертельной схваткой. Когда на борт проникает инопланетный хищник, члены команды гибнут один за другим. Эллен Рипли (Сигурни Уивер) — единственная, кто сохраняет хладнокровие и рассудительность. Благодаря этому главная героиня фильма «Чужой» побеждает.
В продолжении культового ужастика «Чужие» Рипли не только повинуется инстинкту выживания, но и выступает защитницей маленькой Ньют. При этом Эллен — не супергерой, не киборг и не наемный убийца. Она боится, но страх не парализует ее, а заставляет бороться. Героиня Сигурни Уивер бросает вызов целому хищному виду и корпорациям, пытающимся использовать этих существ.
3. Молли Кобб, «Ради всего человечества»
В альтернативной вселенной сериала «Ради всего человечества» первым человеком на Луне становится советский космонавт Алексей Леонов. США не готовы уступать лидерство в космической гонке и принимают решение отправить в космос первую женщину. NASA начинает отбор кандидаток, среди которых оказывается Молли Кобб (Соня Уолгер). Опытная летчица-испытатель стремится в космос и становится первой женщиной на Луне.
Характер Молли проявляется особенно ярко, когда, находясь на спутнике Земли, она совершает подвиг, за который приходится платить здоровьем — длительное воздействие радиации приводит к ухудшению зрения. Потеряв возможность летать, Кобб продолжает работать, передавая опыт новому поколению астронавтов. На создание образа авторов фантастической драмы вдохновила история летчицы Джерри Кобб, которая участвовала в программе «Меркурий 13».
4. Рози Бетцлер, «Кролик Джоджо»
Член сопротивления и мама маленького Джоджо (Роман Гриффин Дэвис) не сражалась с оружием в руках, зато твердо верила в свободу и человечность. Сын Рози Бетцлер (Скарлетт Йоханссон) ослеплен нацистской идеологией, но та не осуждает его. Вместо этого, с любовью и терпением показывает мальчику, что мир гораздо шире, чем кажется. За легкостью, с которой Рози общается с Джоджо, скрывается несгибаемая стойкость.
Трагическая гибель матери становится для маленького героя драмы «Кролик Джоджо» поворотным моментом, заставляя пересмотреть взгляды. Рози Бетцлер — напоминание, что даже в самые темные времена нужно оставаться на стороне света.
5. Эль Вудс, «Блондинка в законе»
Побеждать можно искренностью, трудом и верностью себе. Эль Вудс (Риз Уизерспун) из комедии «Блондинка в законе» — яркая, стильная и ослепительная блондинка, которую окружающие принимают за пустышку. В престижном Гарварде, среди серьезных и сосредоточенных студентов, она кажется совершенно чужой и нелепой.
Но Эль плевать на стереотипы — она доказывает, что показателем интеллекта не является строгий костюм или отсутствие маникюра, а ее сила — в доброте, оптимизме и способности видеть в людях только лучшее.
6. Эрин «Слим» Хиллер, «С меня хватит»
Жизнь вчерашней официантки, удачно вышедшей замуж, кажется идеальной. Но вскоре после рождения дочери муж Эрин (Дженнифер Лопез) сбрасывает маску, а избиения и унижения становятся ее новой реальностью. Эрин решается на побег вместе с дочерью, но Митч использует связи, и отбирает у жены ребенка. Тогда она осознает, что прятаться больше не имеет смысла.
Триллер «С меня хватит» показывает, что иногда единственный выход — дать отпор тем, кто думал, что ты всегда будешь бояться. Эрин Хиллер готовится к финальному противостоянию: проходит тренировки по самообороне, изучает слабости мужа-тирана, выстраивает план. Теперь она не жертва, а женщина, которая взяла свою жизнь в собственные руки.
7. Кэтрин Джонсон, Дороти Воган, Мэри Джэксон, «Скрытые фигуры»
Интеллект и любопытство способны совершить прорыв. «Скрытые фигуры» — это история реальных женщин, доказавших, что гениальность не зависит от цвета кожи или пола. Кэтрин Джонсон (Тараджи П. Хенсон) — специалист по аналитической геометрии в пространстве, которая рассчитала траекторию полета первого американского космонавта Алана Шепарда. Она была так хороша в своем деле, что Джон Гленн доверил расчет полета не компьютеру, а девушке.
Дороти Воган (Октавия Спенсер) стала программистом, а затем первым чернокожим руководителем в NASA. Третий образ в драме воплотила Жанель Моне. Она сыграла Мэри Джексон, которая не побоялась всех препятствий и в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства смогла занять должность инженера.
8. Эрин Брокович, «Эрин Брокович»
Кажется, у матери-одиночки без образования нет шансов найти стабильную работу. Но яркая Эрин (Джулия Робертс) устраивается помощницей адвоката и неожиданно сталкивается с любопытным делом. Жители провинциального городка Хинкли страдают от странных болезней, а представители крупной энергетической корпорации уверяют, что все в порядке.
Героиня драмы «Эрин Брокович» начинает собственное расследование и выясняет, что компания годами загрязняла окружающую среду. Несмотря на пренебрежительное отношение коллег и давление могущественной корпорации, Эрин не отступает. Благодаря ее упорству пострадавшие добиваются справедливой компенсации.
9. Девушки-добровольцы, «А зори здесь тихие»
Юные, хрупкие, но сильные духом зенитчицы защищают родину. Командир их отряда Федот Васков (Андрей Мартынов) сначала видит в них не солдат, а веселых беззаботных девчонок. Но, получив приказ остановить немецкую диверсионную группу, молодые женщины вступают в бой. Героини военной ленты «А зори здесь тихие» погибают одна за другой, но не отступают.
Каждая из них заслуживает отдельного упоминания. Соня Гурвич (Ирина Долганова) — тихая и мечтательная. Рита Осянина (Ирина Шевчук) — уже познала горе и потеряла мужа. Женя Комелькова (Ольга Остроумова) — яркая, с дерзким характером, и за всем этим скрывается боль утраты. Галя Четвертак (Екатерина Маркова) — почти ребенок, но готовая сражаться на равных. Лиза Бричкина (Елена Драпеко) — добрая и сильная. И главная ее мечта — о любви и мирной жизни.
10. Тринити, «Матрица»
Реальность — лишь иллюзия, а человечество порабощено машинами. Героиня «Матрицы» Тринити (Кэрри-Энн Мосс) — сердце сопротивления и одна из тех, кто знает эту правду. В бою старший офицер «Навуходоносора» быстра, точна и эффективна, сражается хладнокровно, без лишних эмоций. Тринити первая понимает, что Нео (Киану Ривз) — избранный, и помогает ему раскрыть потенциал и осознать, на что он способен.
11. Эовин, «Властелин колец: Возвращение короля»
Племянница короля Теодена не желает мириться с предначертанной ей судьбой. Когда настает час решающей битвы за судьбу Средиземья Эовин (Миранда Отто) нарушает запрет дяди, надевает доспехи, прячет волосы и отправляется на смерть. В разгар битвы она лицом к лицу встречается с Королем-чародеем Ангмара и наносит решающий удар.
Эовин — одна из самых ярких женских персонажей в последней части саги «Властелин колец: Возвращение короля». Она представляет собой сильную женщину, которая не боится стоять на защите своей родины и бороться за собственные убеждения.
12. Милдред Хейз, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Сила не всегда выглядит героически. Иногда это гнев, боль и отчаяние. Милдред Хейз (Фрэнсис МакДорманд) из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — не воин и не революционер, а просто мать, потерявшая дочь. Прошли месяцы после жестокого убийства, но расследование так и не сдвинулось с места. Тогда Милдред арендует три старых билборда на въезде в город и размещает на них дерзкое послание. Милдред бросает вызов не только полиции, но и всему обществу. Она не отступает, потому что знает: если она сдастся, справедливость не восторжествует.