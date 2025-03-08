Член сопротивления и мама маленького Джоджо (Роман Гриффин Дэвис) не сражалась с оружием в руках, зато твердо верила в свободу и человечность. Сын Рози Бетцлер (Скарлетт Йоханссон) ослеплен нацистской идеологией, но та не осуждает его. Вместо этого, с любовью и терпением показывает мальчику, что мир гораздо шире, чем кажется. За легкостью, с которой Рози общается с Джоджо, скрывается несгибаемая стойкость.