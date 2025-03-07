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Швыдкой предложил провести встречу кинодистрибьюторов РФ и Южной Кореи

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству считает, что южнокорейская сторона «не хочет терять российский рынок»
Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

СЕУЛ, 7 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил провести встречу между российскими и южнокорейскими организациями, распространяющими медиапродукцию, такую как фильмы и сериалы. Эту идею он высказал накануне в ходе встречи с российскими журналистами в Сеуле.

Бывший министр культуры РФ отметил популярность в России южнокорейской массовой культуры, в первую очередь кино и современной музыки, а также заинтересованность южнокорейского бизнеса в российском рынке.

«В этом смысле было бы полезно провести встречу наших кинодистрибьюторов и корейских. Наш рынок, уверен, им интересен», — сказал Швыдкой. По его словам, аналогичное мероприятие было бы целесообразно провести среди кинопроизводителей.

По словам Швыдкого, контакты с представителями культурных кругов Республики Корея оставили у него впечатление, что южнокорейская сторона «не хочет терять российский рынок».

В ходе визита в Сеул он встретился с деятелями искусства, руководством двух университетов, депутатами Национального собрания и послом МИД Республики Корея по публичной дипломатии. Специальный представитель президента РФ до этого отметил заинтересованность обеих сторон в возобновлении контактов в сфере культуры.