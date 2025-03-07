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Сын Тарковского прокомментировал слова Андреасяна о ненависти к режиссеру

Андрей Тарковский-мл. признался, что не знал о Сарике Андреасяне до скандала в киноколледже
Андрей А. Тарковский
Андрей А. ТарковскийИсточник: Legion-Media.ru

Андрей Тарковский-мл., сын легендарного советского режиссера, признался, что до скандала в киношколе никогда не слышал о режиссере Сарике Андреасяне. Его слова передает агентство «Москва».

«Только сегодня узнал о существовании такого режиссера, как Сарик Андреасян. Но если реагировать на заявления каждого Сарика, тогда и двух жизней не хватит», — сказал Тарковский.

Во время своего выступления перед студентами московского киноколледжа № 40 постановщик фильмов «Непрощенный» и «Онегин» грубо разговаривал со студентами и заявил о ненависти к фильмам Тарковского.

Затем Сарик Андреасян обвинил киношколы в воспитании ненавидящих Россию либералов. Позднее режиссер принес извинения студентам и попросил не публиковать видео с его критикой Андрея Тарковского и авторского кино в сети.