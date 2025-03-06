Актер Глеб Калюжный пришел в военкомат после допроса в Следственном комитете России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, 26-летнего актера привезли в военный комиссариат адвокаты. Он готов отправиться на срочную службу, чтобы избежать уголовного наказания.
Известно, что за уклонение от прохождения срочной службы Калюжному грозит до 2 лет тюрьмы, освобождения и отсрочки у артиста нет. Весенний призыв в стране начнется 1 апреля.
Накануне правоохранительные органы возбудили уголовное дело против Калюжного из-за неявки в военкомат.
Позднее СМИ сообщали, что Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку от армии. Telegram-канал Mash утверждал, что артист получил повестку в военкомат 17 октября, а уже в ноябре Калюжный обратился в больницу с травмой головы и ушибами.
Ранее сообщалось, что Калюжный самостоятельно приехал на допрос в СК. Затем актер молча покинул СК и не стал отвечать на вопросы журналистов.