Актер Глеб Калюжный пришел в военкомат после допроса

Позднее СМИ сообщали, что Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку от армии. Telegram-канал Mash утверждал, что артист получил повестку в военкомат 17 октября, а уже в ноябре Калюжный обратился в больницу с травмой головы и ушибами.