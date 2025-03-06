Егор Крид признался, что гордится Юрой Борисовым

Егор Крид в своем прямом эфире высказался о мировом успехе Юры Борисова. 30-летний певец признался, что пока не смотрел фильм «Анора», в котором снялся актер. Однако исполнитель отметил, что гордится Борисовым и рад за него.
«Этот тип такой сильный, я так горжусь им. Реально, я так рад за него. Вы себе даже представить не можете, как сильно я горжусь Юрой Борисовым. Какой же он сильный типочек. Я не смотрел фильм “Анора”. Вот честно скажу, не следил за его актерской карьерой никогда. Видел только вырезки из его интервью, где он говорил, что он русский и поэтому у него никогда не получится получить мировую известность, быть на одном уровне с мировыми актерами и так далее», — высказался Крид.
Он также напомнил, что Роберт Дауни-мл. со сцены похвалил Борисова, и отметил, что российского актера ждет большое будущее. Певец также сожалеет, что Борисов не забрал «Оскар».
«Жалко, что он там не забрал “Оскар”. Но все равно, Юра Борисов, если до тебя когда-нибудь дойдет это видео: респект огромный, творческих успехов! Всего самого-самого крутого. Продолжай дальше, ты красавец», — заключил Крид.
Напомним, Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль решалы Игоря в американском фильме «Анора». Однако награду забрал Киран Калкин, сыгравший в картине «Настоящая боль».