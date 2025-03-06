Егор Крид признался, что гордится Юрой Борисовым

«Этот тип такой сильный, я так горжусь им. Реально, я так рад за него. Вы себе даже представить не можете, как сильно я горжусь Юрой Борисовым. Какой же он сильный типочек. Я не смотрел фильм “Анора”. Вот честно скажу, не следил за его актерской карьерой никогда. Видел только вырезки из его интервью, где он говорил, что он русский и поэтому у него никогда не получится получить мировую известность, быть на одном уровне с мировыми актерами и так далее», — высказался Крид.