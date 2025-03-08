О чем фильм «Дорогая, я больше не перезвоню»
Продюсер рекламных роликов Даниил (Никита Ефремов) жесток по отношению к себе и окружающим — он считает, что отоспаться все успеют в гробу, а пока живы, надо работать. Впрочем, Даня немного лукавит: сам он планирует заработать все, что можно, а затем найти красотку, чтобы еще при жизни успеть отдохнуть с ней в каком-нибудь приятном месте. Катю, девушку, с которой Даня встречается в настоящее время, в светлое будущее звать не собираются.
Напряженный график подтачивает здоровье продюсера, Даниил однажды перенапрягается и впадает в кому. Изнутри это состояние выглядит как аэропорт-распределитель с фантастическим налетом: сбитые с толку пассажиры торопятся на самолеты в ад и рай. Есть еще пути обратно в мир живых для тех, кто, как и герой, пока не умер, и в чистилище. Дане по ряду причин оживать не хочется, но его любимая умершая бабушка, имеющая связи в загробном аэропорту, и некоторые новые знакомые позволяют герою сформировать новое отношение к собственным жизни и смерти.
Зачем смотреть
«Дорогая, я больше не перезвоню» — кино о рекламном продюсере, снятое как рекламный ролик, легковесная комедия со спецэффектами, экшеном, романтикой и доходчивой моралью: живи сейчас, цени, что имеешь, люби близких.
Актеры помладше в целом исправно выполняют поставленные режиссером задачи, актеры постарше (Ян Цапник и Евгения Добровольская, для которой эта роль стала последней) смотрятся интересней, но не имеют возможности развернуться, поскольку им достались второстепенные персонажи — родители Дани. В целом, это незамысловатая проходная лента, которая почти наверняка понравится массовому зрителю, но сохранится в памяти в лучшем случае у единиц.
Почему можно не смотреть
Вне зависимости от того, сколько денег потратили на «Дорогую», картина выглядит довольно дешевой. Сам загробный аэропорт похож на что-то среднее между космопортом из «Гостьи из будущего» и рисунками, на скорую руку сделанными нейросетью. Экшен смехотворен, очевидная ирония, которую авторы закладывают в боевые сцены, не делает их ни на каплю более увлекательными. Даже шутки дешевые и однообразные — в большинстве своем они посвящены бюрократии, с которой сталкиваются свежеумершие (есть еще запоминающаяся острота про еврея-торгаша, чувствующего себя как в раю там, где ему удается привлечь побольше клиентов).
Кстати, у сценаристов «Дорогой» вообще довольно любопытные представления о загробном мире. В аэропорту процветает коррупция, которая подается чуть ли не как что-то само собой разумеющееся (если в рай очень нужно, дорога найдется). Основным же свойством чистилища, судя по рассказам очевидцев, является дедовщина.
Напоследок хочется отметить, что если камео Андрея Малахова в «Дорогой» хотя бы можно назвать обоснованным (в конце концов, он жив и имеет право сам распоряжаться своим временем), то появление на экране клонов Эми Уайнхаус и Михея — чистой воды бестактность.