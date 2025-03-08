Вне зависимости от того, сколько денег потратили на «Дорогую», картина выглядит довольно дешевой. Сам загробный аэропорт похож на что-то среднее между космопортом из «Гостьи из будущего» и рисунками, на скорую руку сделанными нейросетью. Экшен смехотворен, очевидная ирония, которую авторы закладывают в боевые сцены, не делает их ни на каплю более увлекательными. Даже шутки дешевые и однообразные — в большинстве своем они посвящены бюрократии, с которой сталкиваются свежеумершие (есть еще запоминающаяся острота про еврея-торгаша, чувствующего себя как в раю там, где ему удается привлечь побольше клиентов).