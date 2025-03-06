Звезда «Сватов» призналась, что была против актерской карьеры старшего сына

Олеся Железняк рассказала, что ее старший сын Савелий учится на втором курсе Щукинского училища. Однако, по ее признанию, она и супруг были против того, чтобы наследник становился актером.
«Сын поступил в Щукинское училище, уже на втором курсе. Он хорошо учился в лицее, и мы ему говорили: “Сынок, если ты хорошо учишься, не ходи в артисты”. Надеялись, что не пойдет туда, но он пошел…» — рассказала артистка в программе «Кино в деталях».
Звезда сериала «Сваты» добавила, что муж искренне не желал, чтобы сын был актером. Но в итоге супруги все же смирились с выбором наследника и помогли ему подготовиться к поступлению.
Железняк также вспомнила, что познакомилась с мужем на подготовительных курсах во ВГИКе. Вскоре после этого они решили жить вместе и узаконить свои отношения.
«Предложение не помню, как он сделал. Спартак убеждает, что ему предложение сделала я. Он раздумывал. Наверное, надеялся на встречу с другой девушкой. Когда мы решили пожениться, я плакала несколько дней. Я его до сих пор ревную. Вообще, я очень ревнивая во всем. Умею создать невыносимую атмосферу в доме. У мужа есть основания говорить, что я не очень приятный человек», — шутя, заметила звезда «Моей прекрасной няни».
Напомним, Олеся Железяк почти 25 лет живет в браке с актером Спартаком Сумченко. У супругов четверо детей: 21-летний Савелий, 16-летняя Агафья, 14-летний Прохор и 11-летний Фома.