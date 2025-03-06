Звезда «Сватов» призналась, что была против актерской карьеры старшего сына

«Предложение не помню, как он сделал. Спартак убеждает, что ему предложение сделала я. Он раздумывал. Наверное, надеялся на встречу с другой девушкой. Когда мы решили пожениться, я плакала несколько дней. Я его до сих пор ревную. Вообще, я очень ревнивая во всем. Умею создать невыносимую атмосферу в доме. У мужа есть основания говорить, что я не очень приятный человек», — шутя, заметила звезда «Моей прекрасной няни».