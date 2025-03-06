38-летняя Настасья Самбурская высказалась о готовности стать матерью

«Я получила идеального мужчину, с которым прямо сейчас можно войти в отношения. Но я поняла, что я не могу, не хочу. Я слишком долго выстраивала этот путь. Я не готова сейчас отказаться в пользу семьи от своего творчества», — рассказала актриса.