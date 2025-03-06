38-летняя Настасья Самбурская высказалась о готовности стать матерью

Настасья Самбурская призналась, что в прошлом году получила предложение выйти замуж. 38-летняя актриса отметила, что изначально решила, что хочет семью и детей. Однако потом она отказалась выходить замуж и поняла, что к семейной жизни пока не готова.
«Я думала, что я хочу семью, я такая хорошая женщина, я так уже готова рожать детей и прочее», — призналась она в шоу «Осторожно, Собчак».
Ведущая Ксения Собчак, узнав возраст актрисы, заявила, что у нее осталось всего несколько лет для того, чтобы родить ребенка. Самбурская возразила, заявив, что может заморозить яйцеклетки.
«Это нужно было делать в 35. В 38 уже не факт, что они у тебя хорошие. Тебе, мать, надо делать это прямо срочно. Потом будешь с пятью собаками и восемью кошками… Как Брижит Бардо жить», — отметила Собчак.
Актриса, в свою очередь, напомнила, что телеведущую ее жизнь не должна касаться. Также она объяснила, почему отказалась выходить замуж.
«Я получила идеального мужчину, с которым прямо сейчас можно войти в отношения. Но я поняла, что я не могу, не хочу. Я слишком долго выстраивала этот путь. Я не готова сейчас отказаться в пользу семьи от своего творчества», — рассказала актриса.
Напомним, Настасья Самбурская только один раз была замужем. Ее супругом был актер Кирилл Дыцевич. Однако их брак продлился всего несколько дней.
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