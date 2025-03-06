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Звезда турецкого сериала «Черная любовь» родила первенца

Актриса Неслихан Атагюль впервые стала матерью
Звезда турецкого сериала «Черная любовь» родила первенца
Звезда турецкого сериала «Черная любовь» родила первенцаИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Черная любовь» Неслихан Атагюль стала матерью. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Актриса родила сына от своего коллеги Кадира Догулу, за которого вышла замуж в 2016 году.

Артистка признавалась в личном блоге, что планировала скрывать свою беременность. Однако папарацци удалось сфотографировать Атагюль и распространить снимки, на которых заметен ее округлившийся живот. Поклонники начали задавать вопросы знаменитости в соцсетях, поэтому она публично объявила о своем положении. Звезда также не стала скрывать пол ребенка.

Атагюль отмечала в личном блоге, что ей непросто давалась беременность, но она старалась быть активной и много путешествовала. По словам актрисы, муж окружил ее такой заботой, о которой можно только мечтать.

В 2024 году в прессе появлялась информация, что пара на грани развода из-за измен артиста. Однако Атагюль в годовщину свадьбы опубликовала фото с супругом, опровергнув слухи о разладе в отношениях. Звезда написала, что у них все хорошо.

Ранее звезда «Черной любви» Озчивит не одобрил трагичный финал сериала.