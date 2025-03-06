Калюжный покинул СК молча и не стал отвечать на вопросы журналистов

Актер Глеб Калюжный молча покинул Пресненский межрайонный следственный отдел, он не ответил ни на один вопрос журналистов, пишет РИА Новости.
«Ни на один вопрос журналистов о том, какие действия он предпримет в дальнейшем, он не ответил, и сел в такси», — сказано в публикации.
Как уточняет Telegram-канал SHOT, Глеб Калюжный добровольно пришел в следственный отдел после шести лет уклонения от военной службы. Военкомат искал актера в нескольких регионах страны.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дело против Глеба Калюжного из-за уклонения от военной службы. Юрист Иван Соловьев сообщил, что по статье 328 УК РФ актеру может грозить лишение свободы до двух лет.