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Калюжный покинул СК молча и не стал отвечать на вопросы журналистов

Артист добровольно пришел в следственный отдел после шести лет уклонения от военной службы
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный

Актер Глеб Калюжный молча покинул Пресненский межрайонный следственный отдел, он не ответил ни на один вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

«Ни на один вопрос журналистов о том, какие действия он предпримет в дальнейшем, он не ответил, и сел в такси», — сказано в публикации.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, Глеб Калюжный добровольно пришел в следственный отдел после шести лет уклонения от военной службы. Военкомат искал актера в нескольких регионах страны.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дело против Глеба Калюжного из-за уклонения от военной службы. Юрист Иван Соловьев сообщил, что по статье 328 УК РФ актеру может грозить лишение свободы до двух лет.