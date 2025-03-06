Данила Козловский показал фото из московского метро

Данила Козловский в личном блоге опубликовал фото, которое было сделано в московском метро. 39-летний актер сделал селфи на одной из станций столичного метрополитена.
Звезда фильма «Легенда № 17» был одет в серую куртку с коричневыми вставками и в клетчатый шарф.
В декабре прошлого года артист прогулялся по центру Москвы и заглянул в ГУМ. В феврале 2025-го Козловский приехал в Америку, чтобы поздравить свою дочь Оду-Валентину, рожденную в союзе с актрисой Ольгой Зуевой, с днем рождения. Наследнице звезды исполнилось пять лет.
Ранее Данилу Козловского критиковали за посещение США. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что артист переехал в Америку, а в Россию приезжает только на заработки.
Актер опровергал эти новости, заявляя, что у него нет второго гражданства, а позже подал на общественника в суд за клевету. В конце февраля этого года Козловский выиграл это дело.
«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: я живу в Москве, я никуда не “убегал”, я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — сообщил актер в личном блоге.