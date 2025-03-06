Актриса Анна Цуканова-Котт вышла в свет с новым возлюбленным через год после развода. Звезда приехала на премьеру сериала «Между нами химия» и позировала на красной дорожке с его продюсером Михаилом Врубелем. Пара не скрывала своих чувств. Они обнимались перед камерами, демонстрируя кольца на безымянном пальце правой руки.
Влюбленные пока не отвечают на вопросы журналистов о семейном положении.
Артистка была замужем за режиссером Александром Коттом, однако после 18 лет отношений супруги расстались. Об этом стало известно в январе 2025 года. Знаменитость отметила, что они остались лучшими друзьями и любящими родителями.
У экс-супругов двое детей. Цуканова-Котт родила первенца в 19 лет. Она мечтала стать молодой матерью, чтобы быть на одной волне с ребенком. Артистка отмечала, что Михаил выглядит старше своего возраста, и многие воспринимают их как супругов или как брата и сестру. По словам актрисы, все, кто видят их вместе впервые, не верят, что они настолько близкие родственники.
Врубель в 2020 году развелся с женой Яной Клейн. Пара рассталась через месяц после рождения общего мальчика Георгия. Экс-супруга продюсера признавалась в личном блоге, что тяжело все переживала, поскольку осталась одна с тремя детьми. От первой жены у Врубеля также есть сын Иван.
Ранее Анна Цуканова-Котт с детьми поддержала бывшего мужа на премьере его фильма.