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Анна Цуканова-Котт вышла в свет с новым возлюбленным через год после развода

Актриса посетила премьеру сериала с новым избранником
Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель, фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru
Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель, фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru

Актриса Анна Цуканова-Котт вышла в свет с новым возлюбленным через год после развода. Звезда приехала на премьеру сериала «Между нами химия» и позировала на красной дорожке с его продюсером Михаилом Врубелем. Пара не скрывала своих чувств. Они обнимались перед камерами, демонстрируя кольца на безымянном пальце правой руки.

Влюбленные пока не отвечают на вопросы журналистов о семейном положении.

Артистка была замужем за режиссером Александром Коттом, однако после 18 лет отношений супруги расстались. Об этом стало известно в январе 2025 года. Знаменитость отметила, что они остались лучшими друзьями и любящими родителями.

У экс-супругов двое детей. Цуканова-Котт родила первенца в 19 лет. Она мечтала стать молодой матерью, чтобы быть на одной волне с ребенком. Артистка отмечала, что Михаил выглядит старше своего возраста, и многие воспринимают их как супругов или как брата и сестру. По словам актрисы, все, кто видят их вместе впервые, не верят, что они настолько близкие родственники.

Врубель в 2020 году развелся с женой Яной Клейн. Пара рассталась через месяц после рождения общего мальчика Георгия. Экс-супруга продюсера признавалась в личном блоге, что тяжело все переживала, поскольку осталась одна с тремя детьми. От первой жены у Врубеля также есть сын Иван.

Ранее Анна Цуканова-Котт с детьми поддержала бывшего мужа на премьере его фильма.