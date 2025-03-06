52-летняя Кэмерон Диаз вышла в свет в ярком образе

Кэмерон Диаз посетила модный показ Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже. Для светского выхода 52-летняя актриса выбрала шелковое красное платье длины миди с рукавами.
Также звезда фильма «Маска» надела туфли на каблуках с квадратными мысками в тон наряду. Сверху она накинула белое пальто.
Диаз собрала волосы в пучок, оставив несколько прядей у лица. Она сделала макияж, подчеркнув глаза и губы. Образ звезда дополнила черной маленькой сумочкой.
В последний раз актриса посещала Неделю моды в 2012 году. Тогда она побывала на показе Valentino Haute Couture. В этом году Диаз также впервые за долгое время появилась на премьере фильма «Снова в деле», в котором она сыграла с Джейми Фоксом.
Картина стала первой в творческой биографии Диаз после десятилетнего перерыва. Последний фильм с ее участием — «Другая женщина» — вышел в 2014 году. Звезда признавалась, что решила сделать паузу в карьере из-за семьи.
Недавно также стало известно, что Диаз вернется к работе в пятой части «Шрека». Актриса с 2001 года озвучивает главную героиню Фиону.