Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

52-летняя Кэмерон Диаз вышла в свет в ярком образе

Актриса впервые за 13 лет посетила Неделю моды

Кэмерон Диаз посетила модный показ Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже. Для светского выхода 52-летняя актриса выбрала шелковое красное платье длины миди с рукавами.

Кэмерон Диаз
Кэмерон ДиазИсточник: Legion-Media.ru

Также звезда фильма «Маска» надела туфли на каблуках с квадратными мысками в тон наряду. Сверху она накинула белое пальто.

Диаз собрала волосы в пучок, оставив несколько прядей у лица. Она сделала макияж, подчеркнув глаза и губы. Образ звезда дополнила черной маленькой сумочкой.

В последний раз актриса посещала Неделю моды в 2012 году. Тогда она побывала на показе Valentino Haute Couture. В этом году Диаз также впервые за долгое время появилась на премьере фильма «Снова в деле», в котором она сыграла с Джейми Фоксом.

Картина стала первой в творческой биографии Диаз после десятилетнего перерыва. Последний фильм с ее участием — «Другая женщина» — вышел в 2014 году. Звезда признавалась, что решила сделать паузу в карьере из-за семьи.

Недавно также стало известно, что Диаз вернется к работе в пятой части «Шрека». Актриса с 2001 года озвучивает главную героиню Фиону.