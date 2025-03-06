С момента появления на страницах произведений Артура Конан Дойла образ Шерлока Холмса вдохновлял немало кинематографистов. Каждый новый Холмс был отражением своей эпохи. В этой статье расскажем о семи наиболее знаковых из них.
1. Бэзил Рэтбоун
Впервые актер сыграл легендарного сыщика в 1939 году. После кассового успеха «Собаки Баскервилей» (1939) и «Приключении Шерлока Холмса» (1939) Бэзил Рэтбоун снялся еще в 12 фильмах, создав эталонный образ детектива. Бэзил отличался утонченными манерами, выразительными чертами лица и четкой дикцией, что придавало его Холмсу элегантность и интеллектуальное превосходство.
Напарником Рэтбоуна стал Найджел Брюс, воплотивший Джона Ватсона. Однако его доктор был далек от книжного оригинала: вместо харизматичного помощника он предстал комичным и неуклюжим персонажем. Это решение было продиктовано голливудской традицией тех лет, где для контраста с серьезным главным героем требовался напарник-антипод.
После первых двух экранизаций фильмы с Рэтбоуном отошли от оригинальных сюжетов Конан Дойла. В 1940-х студия Universal перенесла действие в современность, где в качестве злодеев в лентах стали выступать нацисты. Картины «Шерлок Холмс и голос ужаса» и «Шерлок Холмс и секретное оружие» превратили сыщика в патриотического героя. Однако со временем популярность этих детективов стала падать, а Бэзил устал от амплуа. Поэтому вышедшая в 1946 году «Прелюдия к убийству» стала последней работой актера в этом образе.
2. Василий Ливанов
Имя российского артиста неизменно ассоциируется с легендарным детективом. Ведь еще никому не удалось настолько приблизиться к первоисточнику, как Василию Ливанову. Выбор актера на роль Холмса был во многом обусловлен иллюстрациями Сидни Пэджета, друга Артура Конан Дойла. Удивительно, что Ливанов, будучи актером в третьем поколении, изначально стремился стать художником. Однако судьба все же привела его в кино, где он достиг выдающихся успехов.
Признание таланта Василия Борисовича вышло далеко за пределы Советского Союза. В 2006 году за создание образа сыщика он был удостоен ордена Британской империи. Редкая честь для иностранного артиста, учитывая, что Шерлок Холмс — национальное достояние Великобритании. В лондонском музее Шерлока даже висит портрет Ливанова — его роль проникла в сердца не только отечественных, но и зарубежных поклонников.
Василий Ливанов не только сыграл героя в культовом телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», но и неоднократно возвращался к образу в других проектах. В 1981 году он озвучил пса-сыщика в мультфильме «Пес в сапогах», а в 1985 году подарил голос персонажу анимационной ленты «Мы с Шерлоком Холмсом». Ливанов по праву считается одним из лучших Шерлоков в истории кино и телевидения. Его острый ум, джентльменские манеры, необъятная харизма и, что самое важное, человечность — сделали его идеальным воплощением любимого литературного героя.
3. Джереми Бретт
В 1980-х годах популярность детектива в родной Англии вышла на новый уровень благодаря телесериалу «Приключения Шерлока Холмса». Ведущие роли достались Джереми Бретту и Дэвиду Бурку. Однако уже после первого сезона Берку пришлось покинуть проект, и Ватсоном стал Эдвард Хардвик.
Шоу получило признание публики и транслировалось на ТВ в течение 10 лет. Но главным его достоинством стал сам Джереми Бретт. И пока публика хвалила звезду за уникальный образ любимого сыщика, сам Бретт отмечал, что ему куда ближе амплуа романтических героев, нежели гениев-социопатов.
Несмотря на это, Бретт стал прочно ассоциироваться с Шерлоком и даже сыграл Холмса в спектакле. Примечательно, что в американской постановке 1980 года Джереми Бретту довелось исполнить и роль доктора Ватсона.
4. Майкл Кейн
В 1988 году британский артист Майкл Кейн, известный своими разноплановыми ролями, снялся в пародийной ленте «Без единой улики». Он исполнил роль Реджинальда Кинкейда, бездарного актера и пьяницы, которого доктор Ватсон (Бен Кингсли) нанимает для воплощения вымышленного образа великого Шерлока Холмса. В этой версии именно Джон является настоящим сыщиком, а Шерлок — лишь фасадом для публики.
Сюжет фильма рассказывает о том, как Ватсон, желая придать своим детективным достижениям более убедительную форму, создает персонажа Холмса и нанимает Кинкейда, чтобы тот сыграл его. Однако Кинкейд оказывается не только плохим актером, но и крайне ненадежным человеком, что приводит к множеству комических ситуаций. Картина высмеивает классические штампы детективного жанра и предлагает зрителю новый взгляд на знаменитый дуэт.
Кейн, обладая выдающимся комедийным талантом, мастерски изобразил неуклюжего и самоуверенного актера, который пытается притвориться гениальным сыщиком. А в паре с серьезным и рассудительным Ватсоном в исполнении Кингсли создается яркий комический контраст. Лента получила положительные отзывы за оригинальный подход к материалу и блестящую игру звезд.
5. Роберт Дауни-мл.
Взявшись за высокобюджетную адаптацию Конан Дойла, Гай Ричи представил миру совершенно уникального Холмса. Роберт Дауни-мл. наделил персонажа особой энергией и шармом. Вместе с не менее харизматичным Джоном Ватсоном в исполнении Джуда Лоу, герои то и дело бросаются в разные авантюры.
При подготовке к роли Дауни не только перечитал все произведения английского писателя, но и решил похудеть, овладеть боевыми искусствами и превосходным британским акцентом. Его усилия оказались не напрасны: по итогам мирового проката «Шерлок Холмс» собрал более 500 миллиардов долларов, что привело к скорому выходу сиквела под названием «Шерлок Холмс: Игра теней». Роберт за свою роль получил «Золотой глобус».
Обе картины любят в первую очередь за химию между ее главными звездами. Среди достоинств также выделяют неподражаемый режиссерский стиль Ричи, предстающий здесь во всей красе. Вот уже 14 лет поклонники ждут третью часть детективного боевика, работа над которым все еще продолжается.
6. Бенедикт Камбербэтч
Британский актер с запоминающейся внешностью и низким голосом обрел мировую славу благодаря роли Шерлока в одноименном сериале BBC, выходившем с 2010 по 2017 год. В нем шоураннеры Стивен Моффат и Марк Гэтисс перенесли действие оригинальных произведений в современный Лондон.
Шерлок в исполнении Бенедикта Камбербэтча — гениальный, циничный, но социально неуклюжий сыщик, чьи интеллектуальные «сверхспособности» граничат с социопатией. Талант артиста позволил раскрыть Холмса как многогранную личность. На контрасте с высоким интеллектом проступают человеческие слабости, делая его по-настоящему живым и запоминающимся. Ватсона в проекте «Шерлок» сыграл Мартин Фриман, известный по картине «Автостопом по галактике» и кинотрилогии «Хоббит». Химия между Камбербэтчем и Фриманом стала одной из ключевых составляющих успеха шоу.
«Шерлок» стал сенсацией и завоевал множество наград, включая «Эмми» и BAFTA. Известно, что еще до выхода четвертого сезона создатели начали работать над пятым. Однако после премьеры последней части в 2017 году производство сериала поставили на паузу. Последует ли продолжение, неизвестно, ведь теперь собрать на одной площадке таких титанов, как Камбербэтч и Фриман, не так-то просто.
7. Джонни Ли Миллер
После успеха телехита BBC «Шерлок» продюсеры телеканала CBS загорелись идеей создать современную версию классики и для американской аудитории. Действие проекта «Элементарно» перенесли в Нью-Йорк, а главную роль исполнил британец Джонни Ли Миллер, известный по фильмам «На игле» и «Хакеры». Доктором Ватсоном в этот раз стала девушка — Люси Лью сыграла помощницу и лучшую подругу мистера Холмса по имени Джоан.
По сюжету герой Миллера после реабилитации от зависимости остается в Бруклине, устроившись консультантом в местную полицию. Расследовать преступления в городе небоскребов ему куда интереснее, чем в родном Лондоне. Изначально артист был скептически настроен к проекту, боясь сходства с британским аналогом. Однако после прочтения сценария опасений не осталось.
Зрители и критики сошлись во мнении, что остросюжетный детектив предложил свежий взгляд на знакомые истории. Сериал «Элементарно» уверенно держал позиции на экранах в течение семи сезонов, с 2012 по 2019 год.