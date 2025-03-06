Василий Ливанов не только сыграл героя в культовом телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», но и неоднократно возвращался к образу в других проектах. В 1981 году он озвучил пса-сыщика в мультфильме «Пес в сапогах», а в 1985 году подарил голос персонажу анимационной ленты «Мы с Шерлоком Холмсом». Ливанов по праву считается одним из лучших Шерлоков в истории кино и телевидения. Его острый ум, джентльменские манеры, необъятная харизма и, что самое важное, человечность — сделали его идеальным воплощением любимого литературного героя.