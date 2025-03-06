Американка обвинила Шона Бейкера в краже идеи фильма «Анора»

Жительница США по имени Эмили заявила, что режиссер Шон Бейкер украл идею фильма «Анора» у ее подруги-сценаристки.
Эмили сообщила в соцсетях, что около десяти лет назад снялась в пилотном эпизоде сериала, сценарий которого написала ее подруга Алана Мэсси.
«В 2015 году я снималась в пилотном эпизоде сериала “The Skill Set” о стриптизерше с Брайтон-Бич по имени Энни, которая попадает в сети русской мафии после того, как ее богатый парень уходит», — написала американка.
По словам Эмили, она связывалась с Бейкером, чтобы попросить у него совета по работе над сериалом. Американка обвинила режиссера в хищении не только идеи фильма, но и костюма школьницы для главной героини.
Напомним, фильм «Анора» снят Бейкером с участием российских актеров Марка Эйдельштейна, Юры Борисова, Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой. Кинолента удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм».