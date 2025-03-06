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68-летняя звезда «Секса в большом городе» вышла в свет в леопардовом мини-платье

Актриса Ким Кэтролл появилась на показе в экстравагантном наряде

Звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл продемонстрировала фигуру в леопардовом мини-платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Ким Кэтролл
Ким КэтроллИсточник: Legion-Media.ru

68-летняя знаменитость стала гостьей показа Balmain, который прошел 5 марта в рамках Недели моды в Париже. Актриса предстала перед камерами в черном облегающем мини-платье с леопардовым принтом и длинном пальто с золотыми пуговицами.

Артистка завершила наряд лаковым клатчем с пряжкой, массивным кольцом, колготками и босоножками на каблуках. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

На закрытом мероприятии также появились Doja Cat, Барбара Палвин, Лесли Бибб, Тейлор Хилл и другие знаменитости.

В декабре прошлого года звезда впервые за долгое время вышла в свет с бойфрендом Расселом Томасом, который моложе нее на 15 лет. Они посетили вечеринку Perfect X Dolce and Gabbana, которая состоялась в Лондоне. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черный брючный костюм в полоску, длинные серьги и блестящую сумку. Возлюбленный артистки был одет в коричневый джемпер и серый брючный костюм.