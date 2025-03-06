Названа вероятная причина смерти режиссера Шерстобитова в 48 лет

Ранее 3 марта стало известно, что в возрасте 73 лет ушел из жизни актер и режиссер Михаил Мокеев. В 1982 году артист окончил режиссерское отделение актерского факультета Школы-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова. После этого работал актером и режиссером МХАТ, а также преподавал. Причина смерти Мокеева не раскрывается.