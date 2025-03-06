51-летняя жена Райана Гослинга снялась в прозрачном платье

Голливудская актриса Ева Мендес показала фигуру в «голом» платье. Жена артиста Райана Гослинга опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
51-летняя знаменитость стала лицом новой весенне-летней коллекции бренда Stella McCartney. Актриса предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье с вырезом на животе и разрезом до бедра. Артистка также надела туфли на каблуках и дополнила наряд сумкой на цепи. Стилист сделал знаменитости объемную укладку, а визажист — макияж с угольно-черными стрелками и нежно-розовой помадой.
В начале февраля Мендес разместила в личном блоге видео, где позировала в белом облегающем платье-миди с разрезом, которое дополнила туфлями на каблуках в тон, кольцами и серьгами. Актриса была запечатлена с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость сидела на высоком стуле в фотостудии.
Гослинг состоит в отношениях с Мендес с 2011 года. Влюбленные воспитывают двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. В ноябре 2022 года знаменитости сыграли тайную свадьбу, о которой актриса проговорилась во время интервью на шоу «Шоу Кайла и Джеки О». Актеры почти не рассказывают о своей личной жизни и не показывают дочерей в социальных сетях.
Ранее жена Райана Гослинга выложила фото в гигантской шубе без штанов.