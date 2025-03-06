Глеб Калюжный сам приехал к следователю на фоне уголовного дела против него

Актер Глеб Калюжный находится у следователя вместе со своим адвокатом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, в полиции решают вопрос об отправке актера в армию либо о его привлечении к уголовной ответственности за уклонение от службы. В полиции уточнили, что звезда «Вампиров средней полосы» прибыл к следователю сам.
Накануне стало известно, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело против Калюжного из-за неявки в военкомат. Актеру грозит лишение свободы на срок до двух лет, если его признают виновным по части 1 статьи 328 УК России.
Ранее сообщалось, что мать Калюжного Наталья отреагировала на новость об уголовном деле против сына.