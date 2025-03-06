Дочь актрисы и модели Энди МакДауэлл Маргарет Куолли хоть и занималась балетом в юности, но все же пошла по стопам матери. В 16 лет она дебютировала на Нью-Йоркской неделе моды, где участвовала в показе модельера Альберты Ферретти. На похожем мероприятии в Париже она представляла наряды Valentino и Chanel. С модным домом Chanel она работает до сих пор, являясь его амбассадором. Маргарет снималась для обложек журналов Vogue, Elle, Paper, Harper's Bazaar, Vanity Fair. Ролик, где Куолли рекламирует туалетную воду Kenzo, стал вирусным, набрав более 3 миллионов просмотров.