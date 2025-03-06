Эффектная внешность и умение держаться на публике являются хорошим подспорьем для начинающего актера. Не в последнюю очередь режиссеры и кастинг-директоры обращают внимание на моделей. Их приглашают в кино, и многие потом открывают в себе неплохие актерские способности.
1. Джейми Дорнан
Уроженец Холивуда, городка в Северной Ирландии, Джейми Дорнан впервые попробовал себя в качестве модели в 2001 году. Бросив университет, он принял участие в телешоу Model Behavior, что помогло ему получить первый контракт с модельным агентством. Изначально Джейми не планировал заниматься чем-то подобным, но, втянувшись, Дорнан добился впечатляющих успехов.
В разные годы Джейми Дорнан рекламировал джинсы с Кейт Мосс и Евой Мендес, был лицом Calvin Klein и Hugo Boss. В середине нулевых The New York Times назвал Джейми «золотым торсом», а Vogue включил его в список 25 лучших мужчин-моделей всех времен.
Первую роль в кино Дорнан получил в драме Софии Копполы «Мария-Антуанетта». Более заметным появлением актера на экране было в сериале «Крах», где он сыграл серийного убийцу, за которым охотится героиня Джиллиан Андерсон. Но настоящую известность ирландец получил после съемок в эротическом триллере «Пятьдесят оттенков серого» и его продолжениях.
За образ Кристиана Грея Дорнан получил «Золотую малину», как худший актер, но сниматься не перестал. Самым титулованным его проектом на сегодняшний момент является биографическая драма Кеннета Браны «Белфаст». За роль в этом фильме Джейми был номинирован на «Золотой глобус».
2. Ева Мендес
Американка кубинского происхождения Ева Мендес тоже решилась бросить учебное заведение ради карьеры актрисы и модели. В 90-х она снималась в музыкальных видео Pet Shop Boys и Aerosmith. Первые роли Евы были в низкобюджетных фильмах и телесериалах.
Прорыв в актерской карьере случился в криминальном боевике «Тренировочный день», где Ева сыграла девушку героя Дензела Вашингтона. Потом Мендес досталась роль детектива Моники Фуэнтес в боевике «Двойной форсаж». Она выступала партнершей Уилла Смита в «Правила съема: Метод Хитча» и Николаса Кейджа в «Призрачном гонщике». Одной из последних работ Евы стал режиссерский проект ее мужа Райана Гослинга «Как поймать монстра».
В 2015 году Мендес отложила актерство и стала креативным директором бьюти-бренда Circa. Также совместно с брендом New York & Company звезда запустила линейку модной одежды. В середине нулевых и 2010-е Ева активно сотрудничала с модными домами как модель, причем для Calvin Klein она снялась вместе с Джейми Дорнаном.
3. Маргарет Куолли
Дочь актрисы и модели Энди МакДауэлл Маргарет Куолли хоть и занималась балетом в юности, но все же пошла по стопам матери. В 16 лет она дебютировала на Нью-Йоркской неделе моды, где участвовала в показе модельера Альберты Ферретти. На похожем мероприятии в Париже она представляла наряды Valentino и Chanel. С модным домом Chanel она работает до сих пор, являясь его амбассадором. Маргарет снималась для обложек журналов Vogue, Elle, Paper, Harper's Bazaar, Vanity Fair. Ролик, где Куолли рекламирует туалетную воду Kenzo, стал вирусным, набрав более 3 миллионов просмотров.
В кино Маргарет Куолли дебютировала в 2013-м в картине Джии Копполы «Пало-Альто». В фантастическом сериале «Оставленные» она сыграла дочь главного героя — шефа полиции небольшого городка. В фильме Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» Маргарет появляется в небольшом, но запоминающемся образе одной из последовательниц секты Чарли Мэнсона. За роль в сериале «Уборщица. История матери-одиночки» Куолли была номинирована на премию «Золотой глобус». Вторую номинацию на эту престижную премию она получила за сатирический боди-хоррор «Субстанция», ставший одним из главных фильмов 2024 года.
4. Кара Делевинь
Контракт с известным агентством девушка из высшего общества Кара Делевинь подписала в 17 лет. Глянцевые издания наперебой восхищались красотой модели, присваивая ей всевозможные громкие титулы. В 2010-е Кара стала одной из любимейших моделей легендарного патриарха мировой моды Карла Лагерфельда, их сотрудничество продлилось до самой смерти мэтра.
В кино Кара Делевинь дебютировала в 2012 году в ленте Джо Райта «Анна Каренина». Спустя три года в экранизации романа Джона Грина «Бумажные города» она воплотила образ Марго Рот Шпигельман. В 2016-м Кара перевоплотилась в Чародейку для кинокомикса «Отряд самоубийц». Делевинь также сыграла в космической опере Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» и снялась в двух сезонах сериала Amazon Prime «Карнивал Роу».
5. Ченнинг Татум
Работа в модельном бизнесе не была для Ченнинга Татума приоритетной. В начале 2000-х он искал себя и занимался танцами, что привело к тому, что его заметил представитель модельного агентства. Татум подписал контракт и стал появляться в рекламе брендов Dolce & Gabbana и Emporio Armani, а также снимался в рекламе всемирно известных газировок и участвовал в показах журнала Men's Health.
Свою актерскую карьеру Ченнинг начинал с эпизодов. В молодежной комедии «Виола в бутсах» Татуму досталась главная мужская роль. А любовь к танцам привела его на площадку музыкального проекта «Шаг вперед». Работа стриптизером помогла Ченнингу воплотить главный образ в драмеди «Супер Майк». Это положило начало целой франшизе, в которую на сегодняшний момент входят три фильма.
Татум также участвовал в дилогиях «Бросок кобры» и «Мачо и ботан». Вместе с Марком Руффало и Стивом Кареллом он снимался в драме о братьях-борцах Шульц «Охотник на лис». Актер долгое время пытался запустить в производство картину о персонаже комиксов Гамбите, но проекту так и не дали зеленый свет. Тем не менее актер все равно сыграл его в супергеройском боевике «Дэдпул и Росомаха».
6. Ольга Куриленко
Первое предложение от модельного агентства Ольга Куриленко получила в 15 лет. Спустя год красавица заключила контракт с французским Madison, и ее фотографии появились на страницах Vogue, Elle и на обложках Madame Figaro и Marie Claire. Ольга была лицом Clarins, рекламировала одежду Roberto Cavalli и нижнее белье Victoria's Secret.
Одной из первых ярких работ Куриленко стала роль Камиллы в шпионской ленте «Квант милосердия». Вместе с Беном Аффлеком она сыграла в картине Терренса Малика «К чуду». А в фантастическом боевике «Обливион» партнером Ольги выступил Том Круз. В 2021-м Ольга попала во вселенную Marvel и в «Черной вдове» воплотила образ Антонии Дрейковой. К своей роли Куриленко вернется в «Громовержцах».