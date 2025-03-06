Сарик Андреасян извинился перед студентами киноколледжа

Telegram-канал опубликовал переписку из общего чата студентов. В ней сказано, что Андреасян принес извинения и попросил не публиковать видео с его критикой Андрея Тарковского и авторского кино в сети. По мнению семьи одного из студентов киноколледжа, взрослым людям стоит следить за своим языком.