Дмитрий Песков рассказал о своих впечатлениях от фильма «Роднина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих впечатлениях от просмотра фильма «Роднина», премьеру которой он посетил вместе с супругой Татьяной Навкой.
«Я думаю, что куда хожу с женой, не должно быть темой конференц-коллов», — сказал Песков, отвечая на вопрос о посещении кинопремьеры с супругой и о том, будет ли он советовать этот фильм президенту.
Представитель Кремля назвал фигуристку Ирину Роднину великой женщиной, спортсменкой и россиянкой.
«История ее жизни и спортивной карьеры — это прекрасный пример всем девчонкам и мальчишкам в стране, чтобы идти по жизни и совершать такие же геройства», — сказал Песков.
Напомним, фильм «Роднина» режиссера Константина Статского, посвященный трехкратной олимпийской чемпионке, десятикратной чемпионке мира по фигурному катанию Ирине Родниной, вышел на экраны страны 6 марта.