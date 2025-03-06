Мать Глеба Калюжного об уголовном деле против сына: «Не понимаю, что происходит»

Мать актера Глеба Калюжного Наталья удивилась в беседе с Super.ru, что против ее сына возбудили уголовное дело за уклонение от армии.
«Он учится официально в “Синергии”. Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», — заявила женщина.
Глеб Калюжный в свою очередь еще не комментировал информацию о возбуждении против него уголовного дела. Продюсер Анна Пантелеева сообщила Super.ru, что еще 25 февраля актер находился на съемках в Москве.
Накануне стало известно, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело против актера Глеба Калюжного из-за неявки в военкомат. Актеру грозит лишение свободы на срок до двух лет, если его признают виновным по части 1 статьи 328 УК России.