Появился первый трейлер и кадры мистического фильма Константина Еронина «Искупление» с Сергеем Безруковым в роли ветерана русско-турецкой войны 1877−1878гг. Также в картине снялись Никита Кологривый и Виктор Сухоруков.
По сюжету, персонаж Безрукова возвращается с поля боя домой, в родную деревню, где его ждет трагическое известие. Мужчина узнает, что его сына обвиняют в связях с дьяволом и во всех несчастьях, обрушившихся на местных жителей. Герой оказывается в центре противостояния разных полюсов веры в борьбе за судьбу своего ребенка.
«Искупление» — новая авторская работа новгородского режиссера Константина Еронина. Его дебютный фильм «Вдохновение» был показан на кинофестивале «Короче» в 2024 году. Соавторами сценария выступили Никита Горелкин и Егор Панковский (они же — операторы ленты), а также Алексей Слепов.
«Автор мастерски видит кадр — это искусство», — отмечает Сергей Безруков. Исполнивший роль смотрителя кладбища Никита Кологривый добавляет, что «в картине не спрятаться за форму и костюм».
Вместе с Безруковым, Кологривым и Сухоруковым в черно-белом триллере также снялись Кирилл Кяро, рэпер Хаски, Полина Ватага, Алина Насибуллина и другие.
Фильм «Искупление» снят кинокомпанией «Ильмень». Премьера картины ожидается в 2025 году.