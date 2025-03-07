По сюжету, персонаж Безрукова возвращается с поля боя домой, в родную деревню, где его ждет трагическое известие. Мужчина узнает, что его сына обвиняют в связях с дьяволом и во всех несчастьях, обрушившихся на местных жителей. Герой оказывается в центре противостояния разных полюсов веры в борьбе за судьбу своего ребенка.