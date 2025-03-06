Кинотеатры РФ пожаловались на резкое падение посещаемости из-за слабых премьер

В пример успешного опыта она привела выходивший в прошлом году и собравший хорошую кассу фильм «Мастер и Маргарита». Что касается сложившегося сейчас положения дел, то, по мнению Хажинской, кинотеатры переживут очередной сложный период так же, как уже переживали пандемию. В частности, они сокращают штаты сотрудников, оптимизируют все процессы.