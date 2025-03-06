Гвинет Пэлтроу заявила, что злоупотребляла алкоголем из-за лесных пожаров в США

«Я просто просыпалась, и меня охватывала тревога, которой у меня никогда в жизни не было. Я лежала в постели и думала о каждой ошибке, которую я когда-либо совершила… И я не могла уснуть, наверное, часов шесть. Это было безумие», — рассказала актриса.