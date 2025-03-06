Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Миронов удивился сообщениям о госпитализации

Артист признался, что чувствует себя прекрасно
Евгений Миронов
Евгений МироновИсточник: PersonaStars

Актер Евгений Миронов признался в беседе с агентством «Москва», что очень удивлен сообщениям о своих проблемах со здоровьем.

По словам знаменитости, недавно он проходил медицинское обследование, которое показало, что у него все в норме. Артист признался, что чувствует себя прекрасно.

«Вчера играл спектакль “Кто боится Вирджинии Вулф?”, готовлюсь к репетициям новой постановки с Валерием Фокиным, работаю над сценарием очередного кинопроекта», — рассказал артист.

6 марта Telegram-канал SHOT утверждал, что актер жаловался на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. Обследование якобы показало у артиста нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Актера экстренно поместили в стационар.

По данным SHOT, Миронов попал в больницу больше недели назад. После курса лечения врачи выписали ему антидепрессанты и порекомендовали пройти дополнительное обследование, а также исключить нагрузки.

Евгений Миронов дебютировал в кино в 1988 году в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». В его фильмографии более 80 работ. Он играл в таких проектах, как «Утомленные солнцем», «Достоевский», «Матильда», «Охотники за бриллиантами», «Апостол», «В августе 44-го».

Ранее агент Евгения Миронова опроверг информацию о госпитализации актера.