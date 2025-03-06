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Звезда «Мэри Поппинс, до свидания» рассказала о перенесенной клинической смерти

Актриса Наталья Андрейченко перенесла клиническую смерть из-за алкоголизма
Наталья Андрейченко
Наталья АндрейченкоИсточник: Алексей Молчановский

Актриса Наталья Андрейченко, наиболее известная по роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», рассказала о перенесенной клинической смерти. Об этом она сообщила в эфире шоу «Пусть говорят».

Знаменитость страдала от алкогольной зависимости в 80-х и сама решила обратиться за помощью. Вместе с отцом она отправилась в небольшую московскую квартиру, где трое врачей за 150 долларов провели процедуру с использованием неназванного препарата. По словам артистки, после введения лекарства она стала задыхаться и почувствовала, что душа покидает ее тело.

«В одну секунду я была одновременно в Нью-Йорке, в Париже… Я видела, что происходит в других Галактиках. (…) Но я потеряла возможность управлять физическим миром», — описала свой опыт Андрейченко. Медикам удалось реанимировать актрису. По словам Натальи, этот опыт оказал сильное влияние на ее дальнейшую жизнь.

Ранее американская актриса Джейми Ли Кертис рассказала, что отпраздновала 26-летие трезвости.