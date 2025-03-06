Звезда «Мэри Поппинс, до свидания» рассказала о перенесенной клинической смерти

Знаменитость страдала от алкогольной зависимости в 80-х и сама решила обратиться за помощью. Вместе с отцом она отправилась в небольшую московскую квартиру, где трое врачей за 150 долларов провели процедуру с использованием неназванного препарата. По словам артистки, после введения лекарства она стала задыхаться и почувствовала, что душа покидает ее тело.