58-летняя Холли Берри показала фигуру в мини-платье с разрезом

Голливудская актриса Холли Берри показала фигуру в мини-платье с разрезом. Артистка опубликовала фото в соцсети.
58-летняя Берри посетила вечеринку, организованную после премии «Оскар», где прошел сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
Актриса позировала на закрытом мероприятии в серо-черном мини-платье с разрезом, украшенном пайетками. Артистка также надела блестящие каффы, несколько колец и золотые босоножки на каблуках. Визажист сделал ей макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а стилист уложил волосы.
3 марта Холли Берри появилась на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Актриса вышла на красную дорожку в зеркальном платье с прозрачной вставкой на бедрах и шлейфом от дизайнера Кристиана Сириано. Артистка добавила к наряду украшения: серьги, массивные браслеты и несколько колец с бриллиантами. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и нежно-розовой помадой, а стилист уложил волосы. Читатели Daily Mail восхитились образом Холли Берри.