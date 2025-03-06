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58-летняя Холли Берри показала фигуру в мини-платье с разрезом

Актриса вышла на публику в откровенном наряде

Голливудская актриса Холли Берри показала фигуру в мини-платье с разрезом. Артистка опубликовала фото в соцсети.

Холли Берри
Холли БерриИсточник: Legion-Media.ru

58-летняя Берри посетила вечеринку, организованную после премии «Оскар», где прошел сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Актриса позировала на закрытом мероприятии в серо-черном мини-платье с разрезом, украшенном пайетками. Артистка также надела блестящие каффы, несколько колец и золотые босоножки на каблуках. Визажист сделал ей макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а стилист уложил волосы.

3 марта Холли Берри появилась на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Актриса вышла на красную дорожку в зеркальном платье с прозрачной вставкой на бедрах и шлейфом от дизайнера Кристиана Сириано. Артистка добавила к наряду украшения: серьги, массивные браслеты и несколько колец с бриллиантами. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и нежно-розовой помадой, а стилист уложил волосы. Читатели Daily Mail восхитились образом Холли Берри.