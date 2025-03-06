58-летняя Холли Берри показала фигуру в мини-платье с разрезом

3 марта Холли Берри появилась на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Актриса вышла на красную дорожку в зеркальном платье с прозрачной вставкой на бедрах и шлейфом от дизайнера Кристиана Сириано. Артистка добавила к наряду украшения: серьги, массивные браслеты и несколько колец с бриллиантами. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и нежно-розовой помадой, а стилист уложил волосы. Читатели Daily Mail восхитились образом Холли Берри.