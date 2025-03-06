Один из главных хитов предпандемийного сезона вызвал бурную реакцию и споры в сети. Зрители до сих пор гадают, о чем на самом деле был фильм «Платформа» (2019). В статье собрали все ключевые детали, необходимые для понимания этого антиутопического триллера.
Основная информация о фильме «Платформа»
«Платформа» — испанский научно-фантастический триллер с элементами ужасов, выпущенный в 2019 году. Лента стала дебютом режиссера Гальдера Гастелу-Уррутии в полнометражном кино. Она получила признание на международном кинофестивале в Торонто и вызвала широкий резонанс среди зрителей и критиков. Основную информацию о картине представили ниже.
- Жанр: триллер, ужасы, фантастика.
- Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутия.
- В главных ролях: Иван Массаге, Сорион Эгилеор, Антония Сан Хуан, Эмилио Буале, Александра Масангкай.
- Дата премьеры: 6 сентября 2019 года.
- Страна: Испания.
Главные герои фильма «Платформа»
Герои ленты стали участниками загадочного эксперимента. Их сделали заключенными в многоуровневой тюрьме под названием «Яма», где они должны бороться за выживание в условиях ограниченных ресурсов. Расскажем о ключевых персонажах.
Горенг: главный герой, добровольно согласившийся на пребывание в «Яме» в обмен на получение сертификата. Умный, эрудированный, имеет стойкие моральные принципы. Стремится понять суть происходящего.
Тримагаси: первый сокамерник Горенга, пожилой мужчина с циничным мировоззрением, осужденный за непредумышленное убийство.
Имогири: бывшая сотрудница администрации тюрьмы, добровольно попавшая в систему, чтобы изменить ее изнутри.
Бахарат: сокамерник Горенга на одном из верхних уровней, стремящийся выбраться наверх. Помогал Горенгу противостоять системе.
Михару: таинственная девушка, периодически спускающаяся на платформе в поисках своего ребенка.
О чем фильм «Платформа»: краткое описание сюжета
Действие картины происходит в вертикальной тюрьме, состоящей из множества уровней. На каждом из них содержатся двое заключенных. Ежедневно сверху вниз по центральной шахте опускается платформа с едой, приготовленной в изобилии и рассчитанной на всех обитателей. Однако заключенные на верхних уровнях из жадности и эгоизма потребляют больше необходимого, оставляя нижним объедки или вовсе ничего. В связи с этим на нижних этажах царят голод, насилие и каннибализм.
Главный герой Горенг проснулся на 48-м уровне и познакомился с Тримагаси, который ввел его в курс дела. Каждый месяц заключенных перемещали на случайные уровни, что кардинально меняло их шансы на выживание. Горенг прошел через различные уровни, сталкиваясь с жестокостью системы и человеческой природы. В какой-то момент он решил воззвать к справедливости других обитателей «Ямы».
Ключевые смыслы, темы и идеи фильма «Платформа»
Лента представляет собой многослойную социальную притчу, затрагивающую сразу несколько глубоких тем. С помощью минималистичного сеттинга и жестоких правил вымышленной тюрьмы она исследует природу человека и общества. Разберем основные символы и метафоры.
Критика социального неравенства
Главный символ картины — система этажей, где положение человека в буквальном смысле определяло его доступ к ресурсам. На верхних уровнях узники получали еду в изобилии, тогда как на нижних люди были вынуждены бороться за крохи или прибегать к каннибализму. В этом можно увидеть критику капиталистического мира, в котором богатство и привилегии распределяются неравномерно, а смена положения (социальный лифт) возможна, но зависит не от личных качеств, а от случайности или внешних факторов.
Эгоизм как главный порок
Персонажи фильма представляют разные модели поведения в условиях ограниченных ресурсов. Одни стремятся выжить любой ценой, проявляя агрессию и жадность, другие пытаются привнести справедливость, но сталкиваются с равнодушием или жестокостью. Это подчеркивает мысль о том, что общество не меняется из-за эгоистической природы человека: даже те, кто вчера был внизу, оказавшись наверху, повторяют те же ошибки.
Насилие как механизм контроля
Картина показала, что в условиях жесткого дефицита моральные нормы быстро разрушаются. Чем ниже уровень, тем больше насилия, необходимого ради выживания. Таким образом, страх и агрессия становятся мощными инструментами управления в руках незримой «администрации» тюрьмы.
Религиозные и философские мотивы
Лента содержит явные аллюзии на религиозные образы (Горенг, который несколько раз за фильм сравнивается с мессией, проходит через страдания и в итоге приносит жертву ради «послания»), «Божественную комедию» Данте (тюрьма как аналог кругов Ада) и экзистенциальные размышления о свободе воли и предопределенности.
«Дон Кихот»
Главный герой взял с собой в тюрьму роман Сервантеса «Дон Кихот», что сразу намекает на его роль в истории. Как и знаменитый идальго, Горенг — идеалист, который пытается бороться с системой, несмотря на ее жестокость и абсурдность. Однако его борьба, как и у Дон Кихота, носит утопический характер: окружающие не понимают его стремлений, а попытки изменить мир выглядят наивными. Подобно тому как Дон Кихот бился с ветряными мельницами, герой «Платформы» пытается убедить других заключенных помогать друг другу.
В чем смысл концовки фильма «Платформа»
Горенг и Бахарат, понимая бессмысленность простого перераспределения еды, решили отправить наверх «послание» — девочку, найденную ими на одном из нижних уровней. Ближе к концу Бахарат погиб от ран. Добравшись до самого «дна», Горенг сошел с платформы, встретившись с «призраком» Тримагаси.
Фильм закончился тем, что платформа вместе с девочкой взмыла вверх. Ребенок в этом контексте стал символом надежды героя на перемены в системе. Существует мнение, что девочка — плод галлюцинаций истощенного Горенга. Это значит, что его жертва лишена смысла, и система продолжит работать, не замечая сопротивления.
Когда платформа с ребенком поднялась, Горенг остался внизу и ушел с видением Тримагаси. Это вполне может означать его смерть, ведь герой пребывал в абсолютной пустоте и мраке. Он решил остаться там, потому что, пытаясь сопротивляться системе, сам глубоко увяз в ее пороках, а спасения или «вознесения» заслуживает лишь невинное дитя. Концовка также подчеркивает мысль о том, что радикальные перемены требуют полного отказа от себя. Однако финал не дал однозначных ответов, оставляя простор для интерпретаций.
Стоит ли смотреть фильм «Платформа»: отзывы критиков и зрителей
Критики и зрители восприняли «Платформу» неоднозначно. Многие отметили актуальность посыла, визуальную концепцию и гнетущую атмосферу безысходности. Фильм поставил вопросы о классовом неравенстве, гуманизме и границах морали, предлагая зрителю задуматься над устройством общества. Его сравнивали с триллерами с похожей тематикой: «Кубом», «Сквозь снег» и даже «Паразитами», отмечая, что «Платформа» жестче и прямолинейнее в своей аллегории.
Однако некоторые зрители оказались разочарованы излишней натуралистичностью и мрачностью ленты. Камерность повествования и отсутствие четких ответов в финале вызвало споры: одни увидели в этом глубину и простор для размышлений, другие — искусственную недосказанность и безвкусие. Многие оказались не готовы и к излишней жестокости на экране. Так или иначе, фильм никого не оставил равнодушным.
Интересные факты о фильме «Платформа»
Расскажем о наиболее интересных фактах о фильме «Платформа».
Осенью 2019 года триллер был представлен на Международном кинофестивале в Торонто, где победил в секции «Полуночное безумие» по итогам зрительского голосования.
В сентябре 2019 года Netflix приобрел права на показ ленты, благодаря чему ее посмотрела широкая аудитория.
Для Гальдера Гастелу-Уррутии «Платформа» стала первой полнометражной работой, которая сразу же принесла ему мировое признание и награды.
Создатели стремились к реалистичности, поэтому большинство эффектов были достигнуты с помощью практических методов, а не компьютерной графики.
В оригинале триллер называется El Hoyo («Яма»), что подчеркивает бездну, в которой оказываются персонажи. Англоязычное название The Platform («Платформа») акцентирует внимание на механизме доставки пищи и на самой системе.
Всего в тюрьме насчитывалось 333 уровня. Учитывая, что заключенных на каждом из них по двое, выходит число 666.
В октябре 2024 года на Netflix состоялась премьера фильма «Платформа 2» — приквела оригинальной картины.