Когда платформа с ребенком поднялась, Горенг остался внизу и ушел с видением Тримагаси. Это вполне может означать его смерть, ведь герой пребывал в абсолютной пустоте и мраке. Он решил остаться там, потому что, пытаясь сопротивляться системе, сам глубоко увяз в ее пороках, а спасения или «вознесения» заслуживает лишь невинное дитя. Концовка также подчеркивает мысль о том, что радикальные перемены требуют полного отказа от себя. Однако финал не дал однозначных ответов, оставляя простор для интерпретаций.