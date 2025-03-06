В Госдуме ответили режиссеру Андреасяну после критики Тарковского

«Я не отказываюсь от своей позиции, так как я взрослый человек, и мое мнение касательно кинематографа давно сформировано <…> Через несколько лет, когда эти ученики выйдут в настоящий мир кино и столкнутся с правдой, они поймут, что я им пытался растолковать, но пусть все учатся на своих ошибках, и я в том числе», — отметил он.