Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме ответили режиссеру Андреасяну после критики Тарковского

Депутат Бурляев: Андреасян понижает духовный уровень народа своими фильмами
Николай Бурляев
Николай БурляевИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев прокомментировал в беседе с Daily Storm высказывания Сарика Андреасяна об Андрее Тарковском.

Накануне в сети завирусился ролик, снятый во время беседы Андреасяна со студентами киноколледжа № 40 в Москве. Режиссер признавался в ненависти к «ужасным» фильмам Тарковского. Он также советовал студентам забыть «деградирующий кинематограф» того времени.

«Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона, до уровня которого этот “режиссер” никогда не дорастет, занимаясь доходным промыслом рыночного кино, понижая духовный уровень народа», — высказался Бурляев.

Андреасян уже успел прокомментировать скандал вокруг своих высказываний — он обвинил в случившемся систему образования в России. Режиссер заявил, что у студентов, которые пытались спорить с ним из-за Тарковского, «унылое и однобокое» мышление.

Постановщик добавил, что в подобных киношколах воспитывают ненавидящих свою страну либералов. Он уверен, что студенты живут прошлым, а он делает кино «сегодняшнее и будущее».

«Я не отказываюсь от своей позиции, так как я взрослый человек, и мое мнение касательно кинематографа давно сформировано <…> Через несколько лет, когда эти ученики выйдут в настоящий мир кино и столкнутся с правдой, они поймут, что я им пытался растолковать, но пусть все учатся на своих ошибках, и я в том числе», — отметил он.

Ранее Николай Бурляев призвал снимать новые фильмы, а не ремейки.