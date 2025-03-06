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Звезда «Очень странных дел» вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса Милли Бобби Браун вышла на публику в откровенном наряде после критики ее имиджа

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун вышла на публику в сияющем платье с глубоким декольте. Об этом сообщает PageSix.

Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru

Милли Бобби Браун пришла на премьеру фильма в Лондоне в красном блестящем платье с глубоким декольте и босоножках в тон. Волосы она распустила и сделала расслабленную укладку. Ей также нанесли макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.

На днях Милли Бобби Браун появилась на премьере фильма «Электрический штат». На мероприятии она позировала в пышном золотом платье, расшитом бисером, и накидке. Образ дополнило золотое ожерелье. Ей также перекрасили волосы в блонд и сделали высокий пучок с выпущенными прядями. Однако поклонники не оценили образ актрисы и заявили, что она выглядит не по возрасту.

«Буквально пришлось дважды проверить, что ей недавно исполнился 21 год, а не 40», «Уже выглядит на все 30», «Кажется, ей нужен новый стилист», «Иванка Трамп?» — раскритиковали поклонники.

Позже Милли Бобби Браун ответила на критику своей внешности.