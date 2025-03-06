Звезда «Очень странных дел» вышла в свет в платье с глубоким декольте

На днях Милли Бобби Браун появилась на премьере фильма «Электрический штат». На мероприятии она позировала в пышном золотом платье, расшитом бисером, и накидке. Образ дополнило золотое ожерелье. Ей также перекрасили волосы в блонд и сделали высокий пучок с выпущенными прядями. Однако поклонники не оценили образ актрисы и заявили, что она выглядит не по возрасту.