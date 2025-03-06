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Андреасян вышел на связь после скандала в киноколледже

Режиссер Андреасян обвинил систему образования в отсутствии полноценной киноиндустрии в РФ
Сарик Андреасян в шоу «ОК на связи!»
Сарик Андреасян в шоу «ОК на связи!»

Режиссер Сарик Андреасян в Telegram-канале прокомментировал свой конфликт со студентами Московского киноколледжа № 40.

По мнению знаменитости, именно из-за таких киношкол и такой системы образования в России никогда не появится полноценная киноиндустрия. Режиссер считает, что такое образование способствует дефициту кадров на родине. Он сравнил учебу в таких заведения с полетом на самолете. Знаменитость считает, что учеников по-прежнему учат «взлетать на кукурузниках» и не дают шанс «управлять боингом». Кинематографист назвал мышление этих студентов унылым и однобоким. Он уверен, что не стоит ждать, что такие люди сделают Россию передовой страной в индустрии развлечений.

«Пока ученикам засоряют мозг, ничего ждать не стоит», — заявил режиссер.

Андреасян считает, что именно в таких киноколледжах воспитывают «либералов, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали». Режиссер заявил, что не отказывается от своей позиции. Он заявил о необходимости реформ в киновузах.

«И, конечно же, важно понимать, что когда к вам приходит человек, который хочет вести с вами диалог, то его нужно не оскорблять обвинениями в том, что он успешен и работает для зрителя, а пытаться у него чему-то научиться», — заявил кинематографист.

Андреасян уверен, что через несколько лет, когда ученики окончат обучение, они выйдут в мир и «столкнутся с правдой», которую он пытался им растолковать. Он пожелал всем хорошего воспитания.

«Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее», — отметил режиссер.

Ранее Сарик Андреасян признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского.