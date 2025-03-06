Андреасян вышел на связь после скандала в киноколледже

По мнению знаменитости, именно из-за таких киношкол и такой системы образования в России никогда не появится полноценная киноиндустрия. Режиссер считает, что такое образование способствует дефициту кадров на родине. Он сравнил учебу в таких заведения с полетом на самолете. Знаменитость считает, что учеников по-прежнему учат «взлетать на кукурузниках» и не дают шанс «управлять боингом». Кинематографист назвал мышление этих студентов унылым и однобоким. Он уверен, что не стоит ждать, что такие люди сделают Россию передовой страной в индустрии развлечений.