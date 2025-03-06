Президент Польши Дуда лично вручил режиссеру Джесси Айзенбергу паспорт Польши

«Пока мы снимали фильм в Польше, я гулял по польским улицам, начиная постепенно осваиваться, и мне пришло в голову нечто настолько очевидное — моя семья жила в этом месте гораздо дольше, чем в Нью-Йорке Конечно, история закончилась трагично, но трагедия была еще и в том, что моя семья больше не чувствовала никакой связи с Польшей. Это огорчило меня и подтвердило, что я хочу попытаться восстановить связь», — рассказывал режиссер.