Алек Болдуин разрыдался из-за вопроса об убийстве оператора на съемках

«В этом шоу показано, как он наслаждается временем со своими детьми, хотя сам отнял ребенка у родителей. Это болезненная реальность, с которой родные Галины живут до сих пор. А он до сих пор даже не извинился и не взял на себя ответственность», — заявил юрист.